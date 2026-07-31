Manuel Domínguez denuncia la falta de protección en Ceuta y señala a la Moncloa por la crisis migratoria

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha tildado de "inadmisible" e "inaceptable" la intensa presión migratoria que afronta la ciudad autónoma de Ceuta. A través de una declaración difundida en su perfil oficial de la red social X, el líder político ha denunciado que este escenario evidencia la ausencia de un Gobierno central que proporcione la protección adecuada, señalando que la llegada de miles de personas a nado ha llegado a superar la capacidad operativa de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la zona.

Rechazo a la dejación política y responsabilidad del Ejecutivo

Domínguez ha rechazado expresamente que sus palabras respondan a un mensaje de desprecio, sosteniendo que la problemática deriva de una actitud de "buenismo, dejación y desprecio hacia los agentes". En su análisis, el vicepresidente insular ha evitado responsabilizar a las personas que intentan acceder de forma inmigracion ilegal y ha centrado sus críticas en la gestión del presidente y sus ministros en La Moncloa, a quienes acusa de provocar un "efecto llamada" y de debilitar la imagen del país a nivel internacional.

Solidaridad insular y defensa de los límites territoriales

Para concluir, Manuel Domínguez ha querido manifestar su plena solidaridad con el conjunto de los habitantes de Ceuta, subrayando que la estabilidad y la protección de las fronteras estatales es una responsabilidad de Estado que afecta a toda la ciudadanía independientemente de sus creencias o convicciones religiosas.