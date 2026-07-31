Seis millones y 36 meses de obras después Santa Cruz reabre La Rosa

Fin a los desvíos, las vallas y el polvo. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reabierto al tráfico la calle de la Rosa. Culminan así tres años de obras en el corazón de El Toscal, una intervención que deja una factura de 6,04 millones de euros para las arcas públicas, cofinanciada por los fondos europeos Next Generation.

Más allá del discurso oficial del consistorio, que celebra la entrega de un espacio moderno y adaptado al futuro, la realidad a pie de calle es de puro alivio. Los vecinos y, sobre todo, los pequeños empresarios del barrio dejan atrás 36 meses de cortes y cambios de circulación que han puesto a prueba la rentabilidad y la resistencia del comercio local.

La factura del subsuelo

Gran parte del presupuesto se ha enterrado bajo el asfalto. La vía, de 650 metros de longitud, arrastraba infraestructuras obsoletas. La inversión ha servido para renovar por completo la red de abastecimiento de agua y saneamiento, instalar nuevas canalizaciones para telecomunicaciones y soterrar el suministro eléctrico.

Infraestructuras básicas que la ciudad adeudaba a esta zona de la capital para garantizar servicios eficientes y un mantenimiento más ágil a largo plazo.

El escaparate de la nueva calle

En la superficie, el rediseño busca hacer más amable el tránsito peatonal para incentivar el consumo y mejorar la convivencia con el tráfico rodado. La arteria estrena:

Zonas de recarga para vehículos eléctricos y pasos de peatones inteligentes.

Red de hidrantes para bomberos y nueva contenerización soterrada.

40 árboles ubicados en alcorques con suelo estructural y sistema de riego automático.

Reorganización del transporte público con la incorporación de la línea 914 y dos nuevas paradas.

Reactivar la economía local

La obra pública cobra sentido cuando dinamiza la economía de la sociedad que la financia. La reapertura de la Rosa debe actuar ahora como palanca de crecimiento. Desde la Sociedad de Desarrollo confían en que la mejora del espacio urbano devuelva el pulso comercial a El Toscal, invitando al cliente a permanecer más tiempo en la zona y fortaleciendo la competitividad frente a las grandes superficies.

Para amortiguar el golpe de estos tres años de maquinaria pesada, el consistorio ha recurrido a campañas de Bonos Consumo financiados al 75% y acciones de dinamización. Ahora, sin andamios de por medio, el tejido productivo del barrio se enfrenta a su prueba definitiva: recuperar la normalidad, cuadrar las cajas y rentabilizar un entorno urbano que ha costado seis millones de euros al contribuyente.