Tenerife albergará el Campeonato del Mundo Sub-18 Femenino de waterpolo

Puerto de la Cruz volverá a situarse en el mapa del deporte internacional este verano. El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT) acogerá del 16 al 23 de agosto uno de los torneos de waterpolo base más importantes del calendario, una cita que reunirá a 20 selecciones nacionales y cerca de 400 deportistas procedentes de los cinco continentes.

Durante ocho días, la instalación tinerfeña será el punto de encuentro de algunas de las jugadoras con mayor proyección del panorama internacional, en un campeonato que también busca reforzar la imagen de Canarias como destino para albergar grandes eventos deportivos.

Como embajadora del torneo ha sido elegida Pili Peña, una de las grandes leyendas del waterpolo español, recientemente retirada tras una carrera repleta de éxitos como campeona olímpica, mundial y europea.

Los mejores equipos buscarán el título en Tenerife

La competición arrancará con una fase de grupos que se disputará entre el 16 y el 18 de agosto. Las ocho selecciones mejor clasificadas en la anterior edición competirán en los Grupos A y B bajo un formato de todos contra todos.

El Grupo A estará integrado por Holanda, Hungría, Grecia e Italia, mientras que el Grupo B reunirá a España, vigente campeona del torneo, junto a Croacia, China y Estados Unidos.

El resto de selecciones se distribuirán entre los grupos C, D, E y F. En ellos competirán Nueva Zelanda, Colombia, Turquía, Malta, Canadá, Alemania, Sudáfrica, Israel, Zimbabue, Australia, Serbia y Brasil, que lucharán por acceder a las eliminatorias.

Cada equipo disputará al menos seis encuentros, garantizando un elevado número de partidos durante toda la semana.

La fase final comenzará el 19 de agosto

La emoción aumentará a partir del 19 de agosto, cuando arranquen los cruces entre los mejores equipos de los grupos inferiores. Los vencedores se medirán al día siguiente a los terceros y cuartos clasificados de los grupos principales para intentar hacerse un hueco en los cuartos de final.

Los líderes de los Grupos A y B accederán directamente a esa ronda, prevista para el 21 de agosto. Las dos últimas jornadas, el 22 y el 23 de agosto, servirán para decidir todas las posiciones del campeonato, incluida la gran final.

Desde el Gobierno de Canarias, la directora general de la Actividad Física y el Deporte, María Rojas, destacó que la celebración del torneo supone "una apuesta decidida" por el deporte base y recordó que muchas de las participantes "están llamadas a convertirse en las grandes referentes del waterpolo mundial en los próximos años".

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, subrayó que la competición representa una oportunidad para proyectar la imagen de la isla a nivel internacional. En su opinión, el campeonato permitirá mostrar tanto la calidad de las instalaciones deportivas como la capacidad de Tenerife para acoger grandes eventos internacionales.