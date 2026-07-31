Un psiquiatra pide medidas de 'reducción de riesgo' frente a la ley antitabaco del Gobierno

El jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor Negrín, José Luis Hernández Fleta, ha cuestionado que la futura ley antitabaco se base únicamente en prohibiciones y sanciones. El especialista considera que, además de las restricciones, es necesario incorporar estrategias de reducción del daño para aquellos fumadores que, pese a los tratamientos, no consiguen abandonar el consumo.

El psiquiatra defendió que la realidad clínica obliga a adoptar un enfoque más amplio. "Medidas punitivas exclusivamente para dejar el hábito del tabaco, no", afirmó, al considerar que este tipo de políticas no responden a la situación de muchos pacientes con una fuerte dependencia.

La reducción del daño, una alternativa para los casos más complejos

Hernández Fleta insistió en que dejar de fumar sigue siendo el objetivo prioritario desde el punto de vista sanitario. "No fumar es lo mejor. Yo, como médico, diría que fumar es malo", reconoció. Sin embargo, explicó que en la práctica existen personas que, tras numerosos intentos, no logran abandonar el tabaco.

En esos casos, el especialista apuesta por valorar medidas de reducción del riesgo. Como ejemplo, mencionó los productos de tabaco calentado para determinados perfiles de pacientes, siempre desde un enfoque médico y adaptado a cada situación.

El jefe de Psiquiatría recordó que esta realidad es especialmente frecuente entre personas con trastornos mentales graves. "Tenemos pacientes con trastornos muy graves que fuman mucho. Y es imposible, porque lo hemos intentado por diversas vías, hacer que dejen el tabaco", señaló, defendiendo que estos casos requieren respuestas distintas a la mera prohibición.

La prevención entre los jóvenes, la gran prioridad

Más allá del debate sobre las restricciones al tabaco, el especialista considera que el principal esfuerzo de las administraciones debería centrarse en la prevención para impedir que los menores comiencen a fumar.

En este sentido, mostró su preocupación por el aumento del consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre adolescentes de entre 15 y 17 años. A su juicio, las campañas de información y educación dirigidas a este grupo de edad pueden tener un mayor impacto en la salud pública que endurecer las medidas contra fumadores adultos con una fuerte dependencia.

El especialista concluyó que las estrategias de reducción de daños deben formar parte del abordaje del tabaquismo, especialmente en aquellos pacientes para los que abandonar el consumo sigue siendo, por el momento, un objetivo difícil de alcanzar.