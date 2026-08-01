Bermúdez cuadruplica la actividad parlamentaria de Patricia Hernández

La comparación de la actividad parlamentaria de José Manuel Bermúdez y Patricia Hernández deja en evidencia dos formas muy distintas de ejercer la representación política en el Parlamento de Canarias. Ambos comparten un escaño en la Cámara autonómica y tienen como principal referencia política el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, los datos reflejan una diferencia muy significativa en cuanto a volumen e intensidad del trabajo desarrollado durante la legislatura.

José Manuel Bermúdez, que además compatibiliza su labor parlamentaria con la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado 503 iniciativas parlamentarias. Su actividad abarca preguntas orales y escritas, comparecencias, solicitudes de documentación y proposiciones no de ley, abordando asuntos relacionados con la vivienda, el municipalismo, el comercio, el turismo, la atención social, la economía o proyectos estratégicos para Santa Cruz y Tenerife.

Frente a ello, Patricia Hernández, que afronta ya su tercera legislatura como diputada y ejerce como líder de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha presentado 122 iniciativas durante toda la legislatura.

El análisis de esa actividad revela además que 113 iniciativas, el 92,6 % del total, corresponden a preguntas parlamentarias o solicitudes de documentación, mientras que únicamente ha registrado una proposición no de ley, referida al hotel de La Tejita.

Los datos también reflejan que 63 iniciativas consisten en solicitudes de información, muchas de ellas repetidas respecto de legislaturas anteriores o incluso dentro del actual periodo parlamentario.

Por materias, la mayor parte de las iniciativas se centran en cuestiones genéricas relacionadas con la vivienda. En contraste, solo seis guardan relación directa con asuntos de Santa Cruz de Tenerife y una única iniciativa aborda cuestiones vinculadas al municipalismo, pese a liderar la oposición en la capital tinerfeña.

La diferencia de productividad resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que Bermúdez desarrolla simultáneamente la gestión diaria del mayor Ayuntamiento de Canarias y su labor como diputado autonómico, mientras Patricia Hernández compatibiliza su escaño en el Parlamento con sus responsabilidades como miembro de la Mesa del Parlamento de Canarias y concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Patricia Hernández percibe retribuciones públicas derivadas de sus responsabilidades como diputada autonómica, miembro de la Mesa del Parlamento de Canarias y concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que en conjunto rondan los 5.700 euros netos mensuales, en función de los complementos y del régimen de dedicación aplicable. A la vista de los datos de actividad parlamentaria, la comparación con José Manuel Bermúdez, que compatibiliza el escaño con la Alcaldía de Santa Cruz y registra 503 iniciativas frente a las 122 de Hernández, abre el debate sobre el rendimiento y la intensidad del trabajo desarrollado por ambos representantes públicos.

