Canarias registra 39 muertos por ahogamiento hasta julio, un 30% más que en 2025

El verano sigue dejando un preocupante balance en las costas canarias. Entre enero y julio de este año, 39 personas han perdido la vida por ahogamiento en el archipiélago, un 30% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 30 fallecidos. En total, 129 personas se vieron implicadas en accidentes en playas, piscinas y otras zonas acuáticas, según el último informe de la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos de Canarias.

Además de las víctimas mortales, doce personas tuvieron que ser atendidas en estado crítico y otras diecisiete sufrieron heridas graves. El resto presentó lesiones de carácter moderado o leve o logró salir ileso tras ser rescatado.

La imprudencia, detrás de buena parte de los accidentes

Uno de los datos que más preocupa a la asociación es que más de la mitad de los fallecidos (51%) se metió en el agua cuando ya estaban activas alertas o prealertas por fenómenos costeros adversos. Si se tienen en cuenta todos los afectados, el porcentaje alcanza el 42%.

Para la entidad, estas cifras reflejan que la imprudencia continúa siendo uno de los principales factores de riesgo, ya que muchas de las emergencias se producen pese a los avisos emitidos por las autoridades sobre el estado del mar.

La tragedia también ha golpeado a los menores. En lo que va de año han fallecido cinco niños y adolescentes por sumersión, dos de ellos durante el pasado mes de julio. Entre los casos más recientes figuran el de una niña francesa de cuatro años que murió en la piscina de un complejo turístico de Lanzarote y el de una menor de doce años arrastrada por una corriente de retorno en una playa de Las Palmas de Gran Canaria. En total, 19 menores se han visto implicados en accidentes acuáticos durante 2026.

Tenerife concentra el mayor número de fallecidos

Julio ha sido, además, el mes más trágico del año, con 32 personas accidentadas y ocho fallecidos. Le siguen enero y febrero, ambos con siete muertes, aunque enero registró un mayor número de incidencias.

Por perfil de las víctimas, los hombres siguen siendo mayoría, al representar el 67% de los fallecidos. Sin embargo, el porcentaje de mujeres ha aumentado hasta el 33%, una cifra que rompe con la tendencia habitual de años anteriores, cuando los hombres suponían cerca del 85% de las víctimas.

En cuanto a la distribución por islas, Tenerife encabeza la estadística con 15 fallecidos, seguida de Fuerteventura, con nueve, y Gran Canaria, con seis. Las playas continúan siendo el escenario más peligroso, ya que concentran el 63% de los accidentes registrados, muy por delante de las piscinas y las zonas portuarias.

El informe ha sido elaborado a partir de información facilitada por organismos oficiales, entre ellos el 112 Canarias, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo.