Cierran al tráfico el entorno de Belén María por las obras de soterramiento de la GC-1

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Infraestructura Viaria, ha comunicado que durante este próximo fin de semana se procederá al cierre temporal del tráfico en el entorno de la emblemática glorieta de Belén María, situada en Las Palmas de Gran Canaria. Esta medida se enmarca dentro del ambicioso proyecto de soterramiento de esta neurálgica intersección, una actuación muy demandada para aliviar la congestión circulatoria en la capital grancanaria.

Según la información facilitada por el departamento autonómico, las restricciones de circulación estarán vigentes los días sábado 1 y domingo 2 de agosto. Durante ambas jornadas, en la franja horaria comprendida entre las 08:00 y las 18:00 horas, los operarios llevarán a cabo los trabajos necesarios que obligan a interrumpir el paso de vehículos. El motivo principal de esta alteración es el desmontaje de las torres de alumbrado que se encuentran actualmente instaladas en la mediana de la vía.

La zona de la calzada que resultará directamente afectada por estos cortes será la GC-1 en sentido sur, a su paso por la Avenida Marítima. En concreto, la prohibición de circular se aplicará en los 300 metros más próximos a la rotonda de Belén María. Asimismo, quedará inhabilitado el acceso desde la autovía hacia la calle José Guerra Navarro, una vía de suma importancia dado que es la que comunica directamente con el Centro de Salud del Puerto. Desde la Consejería aseguran que "es imprescindible para garantizar" la seguridad de los trabajadores y de los propios usuarios de la vía mientras duren estas complejas maniobras.

Para mitigar en la medida de lo posible los inconvenientes que estas obras puedan generar a los ciudadanos, las autoridades han establecido un itinerario alternativo debidamente señalizado. De este modo, todos aquellos vehículos que procedan del entorno del Puerto de la Luz o del polígono industrial de El Sebadal y deseen incorporarse a la Avenida Marítima, deberán hacerlo a través de la calle Gran Canaria. Por su parte, se ha dispuesto que el acceso exclusivo para los vehículos de emergencia que necesiten dirigirse al Centro de Salud del Puerto se realice mediante la calle Juan Rejón.

Dada la relevancia de este nudo de comunicaciones, que soporta diariamente el paso de miles de turismos y vehículos pesados, el Ejecutivo regional aconseja a todos los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación. Es fundamental tener en cuenta estas afecciones de carácter provisional y salir con mayor margen de tiempo si se debe transitar por la zona del istmo de la capital. Igualmente, se insta a los usuarios a extremar la precaución y permanecer atentos a la señalización habilitada de forma temporal durante la ejecución de las obras.

El soterramiento de la rotonda de Belén María es una de las obras de infraestructura viaria más importantes que se están acometiendo en la isla de Gran Canaria en los últimos años. Este proyecto busca dar una solución definitiva a los históricos atascos que se producen en los accesos al recinto portuario y al área industrial, agilizando la conexión con el resto de la autovía GC-1 y mejorando, en definitiva, la fluidez del tráfico y la calidad de vida de miles de ciudadanos.