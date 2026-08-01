Dos mujeres heridas tras chocar una moto y un coche en Santa Cruz de La Palma

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias ha informado sobre un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este viernes en la isla, que se ha saldado con dos víctimas precisando asistencia médica. El suceso tuvo lugar concretamente en la circunvalación Norte de Santa Cruz de La Palma, una de las vías que canaliza buena parte del tráfico en la capital palmera.

Según los primeros informes facilitados por los servicios de emergencias, el incidente consistió en una colisión entre una motocicleta y un turismo. Como resultado del impacto, ambas personas implicadas requirieron la intervención de los efectivos sanitarios, desplazados de manera inmediata al lugar tras recibir el correspondiente aviso a través del teléfono de emergencias.

Hasta la zona de los hechos se trasladó de urgencia el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), provisto de ambulancias de soporte vital básico y sanitarizado para evaluar el estado de las afectadas sobre el terreno. La conductora del vehículo de dos ruedas, una ciudadana de 57 años de edad, presentaba en el momento inicial de la asistencia diversas lesiones de carácter moderado. Una vez estabilizada por el equipo médico, y salvo que surjan complicaciones posteriores, fue evacuada de inmediato en ambulancia al Hospital General de La Palma para someterse a una revisión más exhaustiva.

Por su parte, la segunda persona atendida por el personal facultativo fue una mujer de 43 años que viajaba en el turismo implicado en el siniestro. En su caso, los sanitarios certificaron que no presentaba heridas físicas de gravedad, pero sí sufría una fuerte crisis de ansiedad originada por la tensión del choque. Tras una primera valoración en la propia vía, se determinó su traslado en una ambulancia del SUC al Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, donde recibió apoyo y tratamiento para superar el cuadro nervioso.

Además del dispositivo sanitario, el 112 activó a los agentes de la Policía Local del municipio canario. Los efectivos policiales se personaron rápidamente en este punto de la red viaria para asegurar el perímetro y garantizar la seguridad del resto de conductores. Su labor consistió en regular el tráfico en la zona, que sufrió retenciones temporales debido a la presencia de los vehículos siniestrados y los recursos de emergencia. Finalmente, los agentes procedieron a instruir el atestado correspondiente para esclarecer las causas exactas y la dinámica de este nuevo siniestro vial en el archipiélago.