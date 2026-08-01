El engaño de la financiación canaria. Por qué el plan del PSOE es solo una maniobra política

Detrás de la gran propaganda con la que el PSOE intenta vender su nuevo acuerdo financiero para Canarias, se esconde una estrategia calculada desde Ferraz. El objetivo real de La Moncloa no es ayudar a las islas, sino intentar romper la alianza de gobierno en el archipiélago y, al mismo tiempo, fabricar una excusa para recortar los fondos comprometidos en el futuro.

Promesas sin dinero real ni garantías

La propuesta del Gobierno central carece de seriedad técnica. En lugar de ofrecer una financiación fija y garantizada por ley para proteger los servicios públicos de las islas, el plan se apoya en parches contables y partidas temporales. Esto deja a Canarias en una situación de total inseguridad económica y a merced de lo que decida Madrid en cada momento.

El PP recuerda que las promesas de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres ya no tienen valor porque los hechos los contradicen. Principalmente con el varapalo por los menores migrantes: el Gobierno de España desatendió el reparto de menores en las islas hasta el punto de que el propio Tribunal Supremo tuvo que intervenir y calificar la conducta del Ministerio de "inadmisible". Y no podemos olvidar los retrasos en La Palma: años después de la erupción del volcán, las ayudas prometidas a los afectados siguen llegando con cuentagotas y atrapadas en la burocracia.

Menos fotos y más dinero garantizado

Las islas no pueden seguir siendo el juego político de Madrid. La postura debe ser tajante: se acabó la política de fotos, sonrisas y apretones de manos que no se traducen en hechos. El compromiso pasa por controlar cada euro que llegue a las islas y exigir que el dinero público se entregue de forma íntegra a los ciudadanos canarios.