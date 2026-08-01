El Estado perpetúa el desprecio a Santa Cruz y retrasa la depuradora a 2028

El Gobierno central vuelve a dar la espalda a las necesidades de saneamiento de Santa Cruz de Tenerife con un enésimo aplazamiento de las obras de la depuradora de Buenos Aires. El Ministerio para la Transición Ecológica acumula ya cuatro años de retraso y ahora traslada la terminación de los trabajos a junio de 2028. Una infraestructura vital para tres municipios que tenía previsto su fin en 2022 ha sufrido una vergonzosa sucesión de fechas incumplidas, saltando a julio de 2024, luego a diciembre de 2025 y más tarde a noviembre de 2026.

La indignación en el Ayuntamiento capitalino es rotunda y justificada. El concejal de Servicios Públicos Carlos Tarife ha denunciado la maniobra como una tomadura de pelo en toda regla a la ciudad y un nuevo desprecio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este continuo bloqueo impide alcanzar la bandera azul para las playas del municipio y dinamita el objetivo del vertido cero. Todo esto ocurre a pesar de que el Consistorio y Emmasa ya han desembolsado 16 millones de euros en intervenciones para frenar la llegada de aguas residuales sin tratar al mar en zonas como La Hondura en Cabo Llanos. Ese enorme esfuerzo económico local se ve ahora frustrado por la inoperancia estatal.

Desde los despachos del Ministerio se escudan en deficiencias técnicas de última hora para justificar el desastre. Un escrito de la Dirección General del Agua alega que durante unas pruebas realizadas el pasado 10 de julio descubrieron fugas en la conducción izquierda al arrancar dos de las bombas. Aunque afirman haber solventado esa avería, el verdadero lastre es una planificación deficiente que obliga a tramitar una modificación del proyecto entero. Resulta obligatorio rediseñar la línea de fangos al no cumplirse las condiciones previstas para la estabilización en el reactor, lo que limita el nivel de sequedad en los tornillos instalados.

El cúmulo de errores técnicos mantiene empantanadas obras fundamentales para la viabilidad de la instalación. Todavía quedan pendientes actuaciones en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Cabo Llanos y en la línea de agua convencional de la propia depuradora, así como iniciar la puesta en marcha del nuevo reactor biológico. Toda esta chapuza administrativa supedita el final de la reforma a los interminables plazos para modificar el proyecto original, retrasando indefinidamente el momento en que la planta alcance la ansiada capacidad operativa de 55.000 metros cúbicos.