La Gomera cubre el 100% de su demanda eléctrica con energía eólica durante varias jornadas de julio

La Gomera ha dado un importante paso en su transición energética. La isla consiguió cubrir de forma íntegra su demanda eléctrica con energía eólica durante varios momentos del pasado mes de julio, un hito que ha sido posible gracias a la reciente puesta en funcionamiento de la interconexión eléctrica con Tenerife, que ha incrementado la capacidad para integrar las energías renovables en la red insular.

Según informó el Cabildo de La Gomera, los cinco parques eólicos de la isla llegaron a inyectar más de 9 megavatios (MW) en el sistema eléctrico, una producción suficiente para abastecer completamente el consumo de hogares, empresas y servicios públicos durante determinados periodos del mes.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que estos resultados demuestran el potencial que abre la nueva conexión con Tenerife para acelerar la implantación de un modelo energético más sostenible.

"Estamos comprobando con hechos que la interconexión no solo aporta mayor seguridad y estabilidad al suministro, sino que permite aprovechar mucho mejor la energía renovable que producimos en La Gomera", señaló.

La interconexión elimina una de las principales limitaciones

La conexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife entró en funcionamiento el pasado 1 de julio y ha supuesto el fin del aislamiento energético de la isla. Hasta ahora, la condición de sistema eléctrico aislado limitaba la cantidad de energía renovable que podía incorporarse a la red sin comprometer su estabilidad.

La nueva infraestructura enlaza la subestación de Chío, en Tenerife, con la de El Palmar, en La Gomera, mediante un doble circuito de 66 kilovoltios con una capacidad de transporte de 50 MW, superior a la demanda máxima de la isla. La actuación ha requerido una inversión de más de 145 millones de euros e incluye un tramo submarino de más de 36 kilómetros.

Un paso hacia un sistema energético más sostenible

Para el Cabildo, este avance confirma que la interconexión permitirá incrementar progresivamente el peso de las energías limpias en el sistema eléctrico insular y aprovechar los excedentes de producción renovable cuando superen la demanda local.

Curbelo aseguró que este cambio supone "un salto muy importante en materia energética" y permitirá disponer de un sistema más eficiente, resiliente y preparado para seguir reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, reforzando al mismo tiempo la seguridad del suministro eléctrico en la isla.