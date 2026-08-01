La música se vuelca con una familia de El Toscal en un concierto solidario este sábado

La solidaridad será la gran protagonista este sábado en Santa Cruz de Tenerife. El ciclo Lavaderos Live Music dejará por una noche a un lado su programación habitual para celebrar un concierto benéfico con un objetivo muy concreto: ayudar a una vecina de El Toscal que perdió su vivienda en el incendio declarado hace ahora un año.

La cita, bautizada como Boleros Contra el Fuego, comenzará a las 19:00 horas en la Sala de Arte Los Lavaderos. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, aunque la organización instalará una taquilla solidaria para que cualquier asistente pueda realizar una aportación económica destinada íntegramente a la familia afectada.

La iniciativa coincide con el décimo aniversario del festival y supone una excepción dentro de la programación prevista. Los organizadores decidieron incorporar este concierto extraordinario para responder a una causa muy vinculada al barrio de El Toscal donde nació el ciclo y que ha movilizado de forma altruista a numerosos artistas de Tenerife.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el concierto representa "los valores que mejor definen a Santa Cruz: la solidaridad, el compromiso colectivo y la capacidad de la cultura para unir a las personas cuando más lo necesitan". Además, puso en valor la implicación desinteresada de todos los músicos participantes.

Por su parte, la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, subrayó que el evento nace desde el propio barrio y demuestra cómo la cultura puede convertirse en un instrumento de apoyo para quienes atraviesan momentos complicados.

Un homenaje al bolero y a la historia del festival

Además de su carácter solidario, el concierto servirá para rendir homenaje a uno de los estilos musicales que más ha marcado la trayectoria del Lavaderos Live Music durante estos diez años: el bolero.

El promotor del festival, Rubén Díaz, explicó que inicialmente la programación contemplaba diez conciertos para celebrar la efeméride, pero consideraron que había ocasiones en las que era necesario poner la música al servicio de una causa social.

También destacó la respuesta inmediata de los artistas invitados, que aceptaron participar sin percibir remuneración, reforzando el vínculo entre el festival y el barrio de El Toscal.

Más de una decena de artistas se unen por una causa solidaria

La velada reunirá sobre el escenario a José Luis León, Cancioneros, Toscal Romántico, Ruimán Quartet, Fragilísticos, Guayaquí 3 y la pianista Esther Medina, incorporada posteriormente al cartel.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la actuación de Juani P. Zuppo, quien interpretará varias canciones dedicadas a su familia, un año después del incendio que destruyó la vivienda.

El concierto también recordará al Trío Ucanca, formación histórica del bolero en Tenerife que no podrá participar por motivos de salud tras anunciar su retirada definitiva de los escenarios.

El Lavaderos Live Music, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, celebra este año una década de actividad ininterrumpida y supera ya el centenar de conciertos, consolidándose como uno de los ciclos musicales de referencia del verano en la capital tinerfeña.