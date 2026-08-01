Los bomberos forestales de Gran Canaria protestan para exigir el reconocimiento de su categoría profesional

Los bomberos forestales del Cabildo de Gran Canaria han salido a la calle para reclamar el reconocimiento oficial de su categoría profesional. Decenas de trabajadores se concentraron este viernes frente a la Casa Palacio, convocados por el comité de empresa, para denunciar que, pese a desempeñar funciones especializadas en la prevención y extinción de incendios, siguen encuadrados como personal no cualificado dentro del grupo 5 del personal laboral público.

Uno de los portavoces del colectivo y miembro del equipo negociador de CCOO, Raúl Rodríguez, explicó que el problema radica en que la denominación de 'bombero forestal' solo aparece en el nombre del puesto de trabajo, pero no en la categoría profesional que figura en su clasificación laboral.

Según denuncian, esta situación afecta a más de 200 trabajadores y repercute tanto en sus condiciones salariales como en el reconocimiento de una profesión que exige formación específica y una elevada exposición al riesgo. Rodríguez aseguró que la Administración "está engañando a la sociedad" al presentarles como bomberos forestales sin reconocer oficialmente esa condición.

Reclaman una profesión acorde a sus funciones

Los representantes del colectivo sostienen que las tareas que desempeñan van mucho más allá de las atribuidas a un operario de medio ambiente, categoría en la que actualmente están encuadrados.

Recuerdan que participan en la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, intervienen en situaciones de emergencia y reciben formación especializada para afrontar este tipo de riesgos, por lo que consideran que su clasificación actual no refleja la realidad de su trabajo.

Los bomberos forestales insisten en que el reconocimiento profesional no solo tendría efectos retributivos, sino que supondría una dignificación de una labor esencial para la protección del territorio, especialmente en un verano marcado por el elevado riesgo de incendios en Canarias.

Las movilizaciones continuarán

Durante la concentración también participaron otros trabajadores del Cabildo de Gran Canaria, entre ellos empleados de centros dependientes de Política Social, que denunciaron la falta de actualización de sus condiciones laborales tras más de dos décadas.

En el caso de los bomberos forestales, el colectivo advierte de que mantendrá las movilizaciones mientras no se abra una negociación que permita reconocer oficialmente su categoría profesional y actualizar unas condiciones laborales que consideran alejadas de las responsabilidades que asumen cada campaña de incendios.