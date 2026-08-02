Canarias activa la alerta máxima por incendios en Gran Canaria ante el aviso de calor extremo

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, basándose en la información meteorológica más reciente y en estricta aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca), ha decidido actualizar sus niveles de prevención. De este modo, el Ejecutivo regional ha procedido a declarar la alerta máxima en Gran Canaria a partir de las 11:00 horas de este lunes, 3 de agosto.

Esta medida excepcional afectará de manera directa a todos los territorios de la isla que se encuentren situados por encima de la cota de 400 metros de altitud. Por su parte, las autoridades han confirmado que el resto de las islas que componen el archipiélago canario permanecerán en situación de alerta ordinaria, manteniendo los dispositivos de vigilancia ante cualquier posible eventualidad.

La principal causa que ha motivado esta actualización es el intenso episodio de altas temperaturas que afectará a la región durante varios días. La incidencia será especialmente severa en Gran Canaria, donde el calor impactará con mayor dureza en la cuenca de Tejeda y en las medianías de las vertientes sureste y oeste. En estas zonas, los pronósticos indican que los termómetros podrían superar localmente los 40 grados centígrados.

En lo que respecta a la isla de Tenerife, el aumento térmico también se dejará sentir con fuerza en sus medianías, así como en aquellas zonas orientadas al sudeste del Área Metropolitana. Las predicciones apuntan a que el aire caliente afectará, incluso, a diversas áreas costeras de forma puntual, complicando el escenario meteorológico en la isla picuda.

Este preocupante episodio vendrá acompañado de un fenómeno de inversión térmica baja. Inicialmente, esta capa se situará en torno a los 400 metros de altitud en Gran Canaria, y oscilará entre los 500 y los 700 metros en las islas occidentales, aunque existe una clara tendencia a que descienda progresivamente con el paso de las jornadas.

Toda esta configuración atmosférica propiciará un ambiente extraordinariamente cálido y seco en las medianías y en las cumbres forestales. De hecho, se espera que las humedades relativas se desplomen, quedando por debajo del 30 por ciento por encima de la capa de inversión. A esto hay que sumar una inminente entrada de aire africano que podría traer consigo algo de calima, si bien no se prevén grandes concentraciones de polvo en superficie durante los primeros compases.

Por otro lado, el habitual viento del alisio soplará desde el nordeste con una intensidad predominantemente moderada, pero registrará intervalos localmente fuertes y rachas aceleradas en las vertientes más expuestas. Este factor será objeto de una vigilancia exhaustiva por parte de los servicios de extinción, dada su enorme influencia en la rápida propagación de las llamas.

Ante el evidente incremento del riesgo de incendio forestal que muestran los modelos meteorológicos, el Gobierno autonómico y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) continuarán trabajando de forma coordinada. Las autoridades no descartan ampliar el ámbito de actuación del Infoca si la evolución de las previsiones meteorológicas y los índices de riesgo así lo exigieran a lo largo de la semana.