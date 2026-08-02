El archipiélago roza los 37 grados a primera hora del domingo bajo alerta por altas temperaturas

Las islas continúan experimentando un episodio de calor significativo durante este fin de semana. Los termómetros han alcanzado los 36,5 grados centígrados en algunos puntos del territorio durante las primeras horas de la mañana de este domingo. Esta situación meteorológica mantiene a la región en una situación de alerta declarada debido a la persistencia de estas condiciones climáticas adversas.

Según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recopilados por la agencia de noticias Europa Press, el calor se ha dejado sentir con especial intensidad desde los primeros compases del día. En concreto, las temperaturas máximas anotadas en este arranque dominical han tocado su techo de 36,5 grados en el municipio de Pájara, situado en Fuerteventura, cuando los relojes marcaban apenas las 09:50 horas. En la misma isla, el Puerto de Gran Tarajal, perteneciente a Tuineje, marcaba 34,5 grados a las 10:00 horas.

Esta tendencia al alza en los mercurios no se ha limitado al territorio majorero. Las altas temperaturas se han extendido con igual crudeza a la isla de Gran Canaria. En esta zona, a las 10:00 horas, la estación meteorológica de San Bartolomé de Tirajana igualaba el récord matutino al registrar otros 36,5 grados. En otras localidades cercanas como Agüimes se observaban 34,4 grados, mientras que el aeropuerto insular notificaba 34,3 grados a las 09:30 horas.

Por otro lado, el registro de las temperaturas mínimas también refleja la magnitud de este episodio cálido, ya que en la inmensa mayoría de las estaciones las cifras no han logrado descender de la marca de los veinte grados. Únicamente en zonas de especial altitud se ha encontrado cierto alivio térmico. Es el caso de Izaña, en la isla de Tenerife, donde se bajó hasta los 19 grados a las 06:10 horas. Muy cerca de allí, La Orotava marcaba exactamente 20 grados poco más de una hora después, a las 07:20 horas.

El panorama de noches cálidas ha sido la tónica general en el resto del territorio. En la isla de La Palma, el emblemático enclave del Roque de Los Muchachos registró una mínima de 20,1 grados a las 08:00 horas. Simultáneamente, la localidad grancanaria de Teror fijaba su punto más fresco en 20,6 grados en la medianoche, justo en la transición hacia el domingo. Finalmente, el municipio de Tinajo, en Lanzarote, situó su marca más baja en 20,7 grados en torno a las 07:30 horas.

Ante este escenario, las autoridades locales y los servicios de protección civil insisten en la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias de rigor. Resulta fundamental mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales de la jornada y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables hasta que la alerta por este repunte térmico llegue a su fin.