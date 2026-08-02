El Ejército despliega patrullas de vigilancia en Gran Canaria para reforzar la seguridad

Personal del Regimiento de Infantería Canarias número 50 inicia a partir de este lunes, 3 de agosto, un despliegue operativo que incluye la realización de patrullas tanto a pie como en vehículos a lo largo de la isla de Gran Canaria. El objetivo principal de esta maniobra estratégica es reforzar la vigilancia, ejercer un claro efecto de disuasión y garantizar plenamente la seguridad de los espacios terrestres que se encuentran bajo soberanía nacional en el archipiélago.

Estas actividades se enmarcan y se integran dentro del conjunto de las conocidas como Operaciones Permanentes. Según ha detallado el Mando de Canarias a través de un comunicado oficial, este tipo de despliegues constituyen una de las principales contribuciones que realizan las Fuerzas Armadas a la seguridad nacional durante los periodos de paz, demostrando su operatividad y nivel de alerta constante.

Desde el plano estratégico militar, las autoridades indican que este tipo de misiones periódicas vienen a subrayar el férreo compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa integral del territorio español. Se trata de una muestra evidente de su capacidad real para anticiparse y responder con eficacia ante cualquier tipo de eventualidad o amenaza potencial que pudiera llegar a comprometer la estabilidad en el archipiélago atlántico.

Más allá de las labores estrictamente operativas, los responsables del despliegue han querido destacar que esta presencia sobre el terreno no solo permite mantener una vigilancia eficaz del entorno geográfico. También resulta fundamental porque facilita un mayor conocimiento de la realidad social y del medio físico de la isla, factores clave para el éxito de cualquier misión militar moderna que busque el contacto directo con la realidad civil.

En este sentido, la proximidad de los efectivos con la población fomenta una progresiva integración de los militares en la comunidad local. Esto, a su vez, persigue el propósito de fortalecer los vínculos de confianza, respeto y colaboración que tradicionalmente existen entre las Fuerzas Armadas y el conjunto de la ciudadanía española a la que sirven con inquebrantable lealtad e indiscutible profesionalidad.

Al frente de esta importante estructura organizativa se encuentra el teniente general Julio Salom Herrera, actual jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, quien además ejerce las funciones de comandante del Mando Operativo Terrestre. Las siglas de este organismo (CMOT) engloban responsabilidades críticas para la defensa nacional más allá de las propias islas.

Este alto cargo militar conlleva la inmensa responsabilidad de diseñar, coordinar y planificar las operaciones de presencia y vigilancia en algunos de los enclaves territoriales más sensibles de la geografía española. Su área de influencia operativa abarca no solo el archipiélago canario, sino también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las Islas Baleares, obligando a mantener una coordinación fluida y permanente con todas las autoridades civiles y militares competentes de dichas regiones.