No hay nada que reconcilie más con uno mismo que echarse a la carretera un sábado por la mañana. Preparar la nevera con mimo: el hielo al fondo, la fruta fresca, la tortilla y ese queso de la tierra que nunca falla. Dejar que los alisios marquen el rumbo y enfilar hacia las cumbres de Gran Canaria. San Mateo, Tejeda, el Bentayga. El paisaje está pletórico, agradecido por las lluvias, aunque la pinocha seca en los márgenes recuerde el eterno riesgo del fuego y la necesidad de una gestión forestal que no dependa solo de mirar al cielo.

En uno de esos recodos de la cumbre, paramos en un guachinche. El panorama en la carretera era desolador: dos restaurantes cerrados pocos kilómetros atrás. Nos recibe la dueña, sola, al frente de los fogones y la barra. "No me salen los números para contratar a nadie más", confiesa con la resignación del autónomo ahogado a impuestos y burocracia. Pedimos de comer y, al traer la cuenta, suelta una frase que es un viaje en el tiempo: "A los turistas les cobraría más". Y se ríe.

Esa broma inocente encierra el gran mito de la nostalgia económica canaria: el doble precio. Durante años, parte de la sociedad ha idealizado aquella época en la que al visitante extranjero se le cobraba un sobreprecio por el mero hecho de serlo. Se vendía como un "pacto de solidaridad" no escrito para proteger el bolsillo local. La realidad es que, bajo la pátina del costumbrismo, se escondía una discriminación en toda regla que, de no haber sido erradicada por la madurez del mercado único europeo, habría dinamitado nuestro prestigio como destino.

Hoy, voces desde la izquierda política intentan resucitar este relato del agravio. Argumentan que el canario es víctima de su propio éxito turístico, escandalizados porque un turoperador consiga mejores precios en un hotel que un cliente particular. Olvidan algo tan básico como las economías de escala: quien compra miles de camas al año por adelantado asume un riesgo financiero que se traduce en un precio mayorista. No hay una conspiración contra el canario, hay mercado.

El verdadero problema de Canarias no es que vengan europeos dispuestos a dejarse su dinero en nuestra tierra. El drama es que los sueldos canarios lleven décadas estancados por un modelo productivo rígido, una presión fiscal asfixiante y unas Administraciones Públicas que consumen recursos sin generar valor. Nos dicen que la cesta de la compra ha subido un 30% en cinco años, y culpan al turismo. Silencian que la inflación es el impuesto invisible de los Bancos Centrales y de los gobiernos que se niegan a deflactar la tarifa del IRPF mientras recaudan cifras récord.

Queremos una Canarias próspera, claro que sí. Una donde el sueldo dé para llenar la nevera el sábado, ir de ruta y salir de vacaciones. Pero ese nivel de vida no se alcanza resucitando políticas proteccionistas de los años ochenta ni demonizando al visitante que sostiene nuestra economía. Se logra bajando impuestos a la dueña del guachinche para que pueda contratar ayuda, atrayendo inversión para mejorar los salarios y abandonando el victimismo para competir, por fin, en el mundo real.

Análisis histórico-económico: desmontando la falacia de Drago Canarias

El texto original, firmado por un portavoz de Drago Canarias, es un ejemplo de manual de populismo económico trufado de nostalgia emocional. Utiliza un relato costumbrista inofensivo para inyectar una tesis profundamente en contra de la libertad: la idea de que el libre mercado y la globalización empobrecen al local en beneficio del extranjero. A continuación, se expone la refutación técnica de sus tres grandes errores.

1. El mito del "pacto de solidaridad" y la ilegalidad del doble precio

Luis de la Barrera añora la práctica de cobrar más al extranjero, calificándola de "pacto de solidaridad". En economía, esto se denomina discriminación de precios de tercer grado por razón de origen. Esta práctica, lejos de ser solidaria, es una falla ética y comercial que genera inseguridad jurídica y destruye la fidelidad del cliente a largo plazo.

Históricamente, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea -1986- y la posterior consolidación del Mercado Único impusieron normativas antidiscriminación -como la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior-. El artículo 20 de dicha directiva prohíbe explícitamente que los prestadores de servicios apliquen condiciones diferentes a los clientes por su nacionalidad o lugar de residencia. Europa entendió que la prosperidad se basa en el libre tránsito y la igualdad de trato, no en penalizar al forastero. Volver a ello sería ilegal y aislaría económicamente a Canarias.

2. Confusión entre "privilegio extranjero" y "economías de escala"

El texto afirma con indignación que un guiri paga menos por un hotel gracias a un paquete con todo incluido. El autor confunde un agravio con un principio básico de la economía: las economías de escala.

Un turoperador actúa como un mayorista. Contrata capacidad ociosa asumiendo un enorme riesgo de capital, garantizando ocupación durante los doce meses del año. A cambio de asegurar ingresos a los hoteles, obtienen un precio unitario inferior (precio B2B). Un consumidor canario -o madrileño, o berlinés- que contrata una habitación suelta un fin de semana está operando en el mercado minorista (B2C). Que el precio al por mayor sea menor que el precio al por menor no es una trampa contra los canarios, es el fundamento del comercio global que permite a la industria turística sostener cientos de miles de empleos directos e indirectos en las Islas.

3. La inflación y la falacia de los servicios públicos "privatizados"

De la Barrera responsabiliza al modelo turístico de que la cesta de la compra haya aumentado "más de un 30% en apenas 5 años" y culpa a las "externalizaciones y privatizaciones" del deterioro de los servicios públicos.

La pérdida de poder adquisitivo en los últimos 5 años es un fenómeno macroeconómico global derivado de políticas monetarias expansivas -impresión masiva de dinero por parte del BCE-, crisis de suministros globales y políticas energéticas restrictivas. Culpar al turismo local del aumento del IPC denota un profundo desconocimiento de la teoría monetaria.

Lo que el autor describe de fondo no es una conspiración turística, sino una variante de la conocida enfermedad holandesa, un fenómeno donde el éxito de un sector específico, el turismo, atrae inversión y encarece la vida, eclipsando al resto del tejido productivo. Sin embargo, el diagnóstico del colectivismo yerra por completo. La culpa no recae sobre el mercado que genera riqueza, sino sobre el Estado que asfixia las alternativas. Penalizar la entrada de capital foráneo es un suicidio económico; si los salarios canarios no escalan al ritmo de la demanda, es debido a la rigidez de un entorno hiperregulado, las prohibiciones urbanísticas que bloquean la creación de nueva oferta y una cuña fiscal que al no deflactarse, crece continuamente y devora cualquier atisbo de ahorro.

El problema jamás será el visitante dispuesto a gastar de forma libre y voluntaria, sino el gobernante que, mediante leyes e impuestos, impide que esa inyección de dinero se traduzca en creación de empresas, competencia genuina y prosperidad general para los isleños.

Canarias no sufre de exceso de liberalismo, sino de lo contrario. Tiene una Administración Pública sobredimensionada y fuertemente regulada. Los salarios en el sector privado no crecen porque la productividad está estancada debido a los altos costes laborales no salariales -cotizaciones sociales- y al asfixiante marco regulatorio y fiscal. Si la dueña del guachinche no puede contratar a otro empleado, no es por culpa del turista, sino por la cuña fiscal que el Estado impone a la contratación.

Conclusión para Drago Canarias

El texto original envuelve en folclore una agenda intervencionista. Proponer -incluso metafóricamente- una vuelta a mercados fragmentados y proteccionistas es recetar veneno para la enfermedad. La solución a los bajos salarios en Canarias pasa por atraer más capital, reducir trabas a la creación de empresas, bajar los impuestos para incentivar el consumo interno y formar a la población para trabajos de mayor valor añadido; aunque no sea tan metafórico y no ataque a los sentimientos como la nostalgia, el odio al turista y el inconformismo; es la dura realidad económica que afronta Canarias. El turismo y el libre mercado no son el problema, son la única infraestructura real sobre la que construir la solución.