El viaducto del Guiniguada cerrará por completo en agosto para obras de impermeabilización

El puente del Guiniguada, en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), permanecerá completamente cerrado al tráfico durante todo el mes de agosto. El Cabildo iniciará este domingo los trabajos para impermeabilizar los dos tableros de la infraestructura, una actuación que nunca se había realizado desde su puesta en servicio hace más de dos décadas.

Las obras se desarrollarán por fases. Durante la primera quincena se cerrará el sentido norte, hacia Tamaraceite y Arucas, mientras que en la segunda mitad del mes los trabajos se trasladarán al sentido sur. En ambos casos, el tráfico será desviado por la Avenida Marítima.

Una intervención para evitar daños estructurales

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, explicó que el puente nunca contó con un sistema de aislamiento que impidiera la entrada de agua. Con el paso de los años, la humedad fue deteriorando el interior de la estructura hasta provocar la rotura de algunos de los tendones de acero que la sostienen.

Por ello, el Cabildo considera imprescindible ejecutar esta actuación para garantizar la seguridad del viaducto y prolongar su vida útil durante muchas décadas más.

La obra forma parte del contrato de reasfaltado de 11 kilómetros de la GC-3, adjudicado por 18,7 millones de euros. En concreto, la impermeabilización del puente supone una inversión de 2,2 millones y será ejecutada por la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones.

Trabajos las 24 horas y recomendación de usar transporte público

Los operarios retirarán primero parte del firme hasta llegar a la estructura de hormigón. Después instalarán más de 18.800 metros cuadrados de láminas impermeables de alta resistencia para evitar nuevas filtraciones de agua.

Los trabajos se realizarán en turnos de mañana, tarde y noche, los siete días de la semana, motivo por el que el cierre será permanente durante todo agosto.

El Cabildo eligió este mes para reducir el impacto sobre la circulación, ya que los estudios de movilidad reflejan una importante caída del tráfico durante las vacaciones, con entre 5.000 y 10.000 vehículos menos al día respecto al resto del año. Aun así, recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar por el transporte público siempre que sea posible.