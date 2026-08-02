Las playas de Canarias con el agua más fría para refrescarse este verano

Con el calor apretando durante este verano, muchos canarios y turistas buscan refugio en la costa. Sin embargo, no todas las playas ofrecen la misma sensación al darse un baño. En algunos rincones del archipiélago, el agua sigue estando notablemente más fría que en otros, incluso en los días más calurosos del año.

Lejos de ser una casualidad, este fenómeno tiene una explicación científica relacionada con las corrientes oceánicas, los vientos alisios y la propia geografía de las islas. El resultado son playas donde el primer contacto con el agua sigue provocando ese característico escalofrío que muchos conocen bien.

El océano Atlántico marca la diferencia

A diferencia del Mediterráneo, donde el agua alcanza temperaturas muy elevadas durante el verano, Canarias está influenciada por la corriente fría de Canarias, una ramificación de la corriente del Golfo que transporta aguas más frescas desde latitudes del norte.

A ello se suma el efecto de los vientos alisios. Cuando soplan con intensidad empujan el agua superficial hacia mar abierto y permiten que aflore agua procedente de capas más profundas, un fenómeno conocido como afloramiento. Estas aguas son varios grados más frías y ayudan a mantener una temperatura agradable incluso durante las olas de calor.

Las playas donde el agua suele estar más fría

Aunque la temperatura cambia cada día según el viento, las mareas y las corrientes, hay algunas playas que suelen mantener un agua especialmente fresca durante buena parte del verano.

El Bollullo (La Orotava, Tenerife)

Rodeada de acantilados y abierta al Atlántico, es una de las playas donde el agua suele sorprender por su frescura. Su orientación favorece la llegada directa del océano.

Benijo (Santa Cruz de Tenerife)

Situada en el macizo de Anaga, combina fuerte oleaje, corrientes y una exposición constante al Atlántico, lo que mantiene temperaturas inferiores a otras zonas de la isla.

Nogales (La Palma)

Una de las playas más espectaculares de Canarias también destaca por la temperatura de sus aguas. El entorno abierto y el oleaje hacen que el baño sea especialmente refrescante.

Playa de Famara (Lanzarote)

Muy conocida entre surfistas, el agua suele mantenerse fresca incluso en agosto gracias a la influencia directa de la corriente atlántica.

Sotavento (Fuerteventura)

Los fuertes vientos que caracterizan esta playa favorecen la renovación constante del agua superficial, haciendo que la sensación térmica sea más baja.

Charco Azul y piscinas naturales del norte

Aunque no son playas de arena, muchas zonas de baño del norte de Tenerife, La Palma o El Hierro también mantienen aguas especialmente frescas durante todo el verano.

¿Por qué el norte suele tener un agua más fría?

En líneas generales, las costas del norte de las islas suelen registrar temperaturas ligeramente inferiores a las del sur. La orientación respecto a los alisios y la exposición directa al ocáno hacen que la renovación del agua sea mucho mayor.

Por el contrario, muchas playas del sur, más resguardadas del viento y del oleaje, permiten que el agua superficial se caliente con mayor facilidad.

Un baño perfecto para combatir el calor

Aunque el primer contacto pueda parecer helado, el agua más fría ofrece también algunas ventajas. Resulta más agradable durante los episodios de altas temperaturas, ayuda a refrescar el cuerpo con rapidez y favorece una mayor oxigenación del agua, algo beneficioso para los ecosistemas marinos.

Así que, si este verano buscas escapar del calor sin salir de Canarias, quizá la mejor opción no sea una piscina, sino una de estas playas donde el Atlántico sigue recordando que, incluso en agosto, conserva intacto su carácter.