Santa Cruz roza el millón de kilos de residuos orgánicos reciclados en solo seis meses

El reciclaje de residuos orgánicos continúa ganando terreno en Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento ha cerrado el primer semestre de 2026 con 999.700 kilos de materia orgánica recogidos a través del contenedor marrón, una cifra que supone un incremento del 11,2% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 899.380 kilos.

Los datos reflejan una mayor implicación de la ciudadanía en la separación de los residuos orgánicos, una fracción considerada clave para reducir el impacto ambiental y mejorar las tasas de reciclaje.

La recogida se consolida mes a mes

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que la evolución del contenedor marrón demuestra que "la ciudadanía responde cuando dispone de los medios adecuados para separar correctamente sus residuos".

El regidor subrayó que aumentar la recogida de materia orgánica sigue siendo uno de los grandes retos ambientales de las ciudades y una pieza esencial para avanzar hacia un modelo de economía circular.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que abril fue el mes con mayor volumen de recogida, al alcanzar los 175.560 kilos, seguido de marzo, con 174.260 kilos, y enero, con 170.080 kilos.

Además, destacó que durante todos los meses del semestre se superaron las 150 toneladas de residuos orgánicos recogidos, un dato que, a su juicio, confirma que el uso del contenedor marrón continúa consolidándose entre los vecinos.

Cómo acceder al servicio

El Ayuntamiento recuerda que las personas que deseen incorporarse a este sistema pueden solicitar de forma gratuita el kit de recogida de residuos orgánicos en la Oficina de Atención Ciudadana del servicio de limpieza, ubicada en la plaza Hermanos Curtidos Dorta.

Actualmente, el servicio de recogida selectiva de materia orgánica está implantado en los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, donde ya existen contenedores específicos para depositar este tipo de residuos.

La materia orgánica representa una de las fracciones con mayor potencial de aprovechamiento dentro de los residuos municipales, ya que su correcta separación permite generar compost y otros productos valorizables.