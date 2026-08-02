Un conductor de 53 años muere tras chocar su vehículo contra una vivienda en Gran Canaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias ha informado del fallecimiento de un ciudadano en un siniestro vial ocurrido este sábado. Un hombre de 53 años ha perdido la vida después de que el automóvil que conducía se saliera de la vía e impactara contra la estructura de una casa situada en las inmediaciones de la carretera GC-505, dentro del término municipal de Mogán.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche. Concretamente, el reloj marcaba las 22:13 horas cuando la sala operativa del 112 recibió la alerta que informaba de la fuerte colisión. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se desplazó hasta el lugar del incidente al personal del Servicio de Urgencias Canario, provisto de ambulancias medicalizadas y de soporte vital básico, para atender al conductor.

A la llegada de los efectivos sanitarios, el afectado fue valorado y asistido en el mismo lugar de los hechos. Dada la gravedad de las heridas provocadas por el impacto contra el inmueble, los facultativos decidieron iniciar de forma rápida su traslado hacia un centro hospitalario para que pudiera recibir una atención especializada. La situación del paciente era crítica tras el fuerte impacto sufrido en esta zona del sur de la isla.

Sin embargo, el estado de salud empeoró drásticamente durante el trayecto en la ambulancia. El varón entró en una parada cardiorrespiratoria repentina, lo que obligó al personal sanitario que le acompañaba a iniciar de urgencia las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La gravedad del cuadro clínico forzó un cambio en la ruta para intentar salvar la vida del accidentado, acudiendo a las instalaciones médicas más cercanas en ese momento.

El vehículo de emergencias se dirigió al Centro de Salud de Doctoral, ubicado en la vecina localidad de Santa Lucía de Tirajana. Allí, el equipo médico de guardia continuó con las labores de reanimación cardiopulmonar avanzada iniciadas en la ambulancia. Pese a todos los esfuerzos continuados de los profesionales sanitarios, las maniobras resultaron infructuosas y únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre a causa de las graves lesiones padecidas.

Por su parte, varias patrullas de la Guardia Civil se personaron en el lugar donde se produjo el impacto para asegurar la zona y regular el tráfico de la carretera autonómica. Los agentes se han hecho cargo de la correspondiente investigación y han procedido a realizar el atestado del accidente. El objetivo ahora es esclarecer las circunstancias exactas y las causas que propiciaron que el turismo terminara colisionando contra la vivienda.