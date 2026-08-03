Cuando una empresa anuncia una inversión de 553,6 millones de euros, el reflejo institucional es el aplauso automático. Es lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife ante la reforma del aeropuerto Reina Sofía. Sin embargo, detrás de los brindis políticos se esconde un mecanismo de extracción de rentas que penaliza directamente el motor económico de Canarias. Aena no es un filántropo ni actúa bajo las reglas del libre mercado, hay que recordar y recuerdo, que es un monopolio estatal que opera sobre una clientela cautiva.

Para entender el problema económico, hay que desmontar la ficción de quién paga la obra. El Estado no desembolsa este dinero de sus presupuestos generales. La inversión se ejecuta bajo el paraguas del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). Este sistema garantiza a Aena la recuperación de cada euro invertido, más un margen de beneficio regulado, mediante la subida de las tarifas aeroportuarias.

Las aerolíneas no absorben ese sobrecoste; lo trasladan íntegramente al precio del billete. En la práctica, cada pasajero que pise Tenerife Sur en los próximos quince años estará pagando un impuesto encubierto para financiar el activo de una empresa controlada por el Estado.

126 meses

Si la financiación es cuestionable, los plazos son insultantes. El pliego estipula 126 meses de ejecución. Hablamos de más de diez años para reformar un edificio terminal y ampliar unos aparcamientos.

En un entorno de libre competencia, los tiempos de construcción se reducen al mínimo porque el capital privado asume el coste de oportunidad: cada día de obra es un día sin ingresos plenos. Los grandes hubs internacionales, desde los aeropuertos gestionados por consorcios privados en Europa hasta los gigantes asiáticos como Changi o Incheon, levantan megaterminales con tecnología punta en tres o cuatro años.

Aena, sin embargo, se permite el lujo de condenar a Tenerife Sur a una década de grúas y cuellos de botella porque no tiene competidor. El turista no puede elegir aterrizar en un aeropuerto privado a cinco kilómetros. El residente no tiene alternativa para viajar a la Península. La falta de presión competitiva diluye cualquier incentivo para ser ágil.

El golpe a la competitividad canaria

Tenerife Sur absorbió casi 14 millones de pasajeros en 2025. Es la instalación crítica que inyecta liquidez al sistema productivo insular. Un aeropuerto no es solo una pista de aterrizaje; es la primera y última experiencia del turista, y un nodo comercial clave.

El valor añadido que debería generar esta reforma a largo plaz, mayor capacidad, mejor flujo, más áreas comerciales, queda neutralizado a corto y medio plazo por una doble vía. Por un lado, la degradación de la experiencia del viajero, que tendrá que transitar por un aeropuerto en obras constantes durante una década. Por otro, la pérdida de competitividad en precios. Si aterrizar en Canarias se encarece artificialmente por las tasas de Aena, destinos competidores en el Mediterráneo o el norte de África, con políticas aeroportuarias más agresivas, ganarán cuota de mercado a nuestra costa.

Celebrar que una empresa monopolística nos obligue a financiar su modernización a través de someternos a diez años de obras operativas, no es un éxito de gestión. Es el síntoma de una economía donde las decisiones que marcan nuestro futuro productivo se toman en un despacho de Madrid, completamente desconectadas de las necesidades reales de las Islas.