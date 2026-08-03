322 licitaciones desiertas. Cómo el Gobierno canario asfixia a la construcción por ignorar el mercado

Detrás de un colegio que no se construye, de una carretera que sigue agrietada o de un centro de salud que nunca abre sus puertas, no siempre hay falta de presupuesto. En Canarias, el problema es mucho más grave, pues aun habiendo dinero, la Administración se niega a pagar lo que las cosas valen. El resultado es un apagón inversor sin precedentes. Entre enero de 2025 y junio de 2026, el Archipiélago acumula 322 obras desiertas que han dejado en el limbo 456,66 millones de euros. Ninguna empresa ha querido ejecutarlas.

Precios fuera de mercado

Los datos de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) explican un colapso de un modelo de gestión pública alejado de la realidad económica. La causa del desplome es culpa de que las Administraciones liciten por debajo del coste real.

El problema, lejos de solucionarse, se desboca. Si en todo 2025 quedaron desiertos 197 millones de euros, solo en el primer semestre de 2026 la cifra ha saltado a los 259,19 millones. En seis meses se ha superado el fracaso contractual de un año entero.

Un fracaso institucional generalizado

La parálisis no entiende de colores políticos ni de niveles administrativos. Es una falla sistémica del sector público canario. El Gobierno autonómico acumula 105,33 millones sin adjudicar en 48 obras; los Ayuntamientos suman 102,24 millones y los Cabildos rondan los 213 millones.

Con un importe medio de 3,4 millones de euros por obra desierta, Canarias lidera este triste ranking a nivel nacional. La distorsión es tan profunda que, cuando los contratos sí encuentran postor, en el 36% de los casos aparece un único licitador. La libre concurrencia se ha convertido en una ficción. Y sin competencia, el ciudadano siempre pierde.

La trampa del ahorro ficticio

Cuando el Estado ignora el sistema de precios, la economía real se detiene. La Administración fija presupuestos de licitación artificialmente bajos por un motivo puramente político: un presupuesto bajo abulta menos en las cuentas y permite sortear, sobre el papel, las estrictas reglas de gasto.

Pero este ahorro es un mero truco contable. La carretera no se asfalta y el dinero no se invierte. El gasto no desaparece, simplemente se aplaza a un ejercicio futuro donde los costes de construcción se habrán encarecido aún más. El presupuesto irreal funciona como un espejismo de disciplina fiscal que traslada la factura, engordada, al contribuyente de mañana.

El impacto para la economía canaria es devastador. De forma directa, se destruye empleo potencial y se frena en seco el crecimiento de las pymes locales, incapaces de asumir proyectos a pérdidas. De forma indirecta, las ciudades se estancan, perdiendo competitividad al no renovar sus infraestructuras críticas.

Las empresas como banqueros del Estado

Ante su propia incapacidad para adjudicar por la vía ordinaria, el sector público ha encontrado un atajo peligroso: la modalidad de abono total del precio. Es decir, la empresa financia íntegramente la obra y la Administración le devuelve el dinero años después.

Es la perversión final del sistema. El Estado, que recauda a niveles récord y debería construir la infraestructura básica con los impuestos ya cobrados, exige al sector privado que actúe como su banquero. Un préstamo encubierto, fuera de balance, cuyos intereses acabará pagando el ciudadano. La burocracia, en su intento de burlar al mercado, termina endeudando a Canarias a espaldas de los canarios.