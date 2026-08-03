Canarias supera los 35 grados de madrugada y mantiene la alerta por calor

El archipiélago canario atraviesa un episodio meteorológico marcado por las altas temperaturas, que no han dado tregua ni siquiera durante las horas nocturnas. Los termómetros han registrado cifras inusualmente altas para el comienzo de este lunes, lo que ha llevado a las instituciones pertinentes a mantener activados los correspondientes avisos. En el caso concreto de Gran Canaria, la situación reviste especial intensidad, motivo por el cual la isla se encuentra en alerta máxima para prevenir posibles incidencias derivadas de este ambiente caluroso.

Según los datos oficiales proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el pico más elevado durante las horas de oscuridad se localizó en el municipio grancanario de Agüimes. En este punto, los registros anotaron 35,8 grados a las 00:00 horas, una cifra que dificulta el descanso. Fuerteventura también ha padecido los rigores de este episodio; la localidad de Pájara se erigió como el segundo enclave más caluroso de las islas durante la noche, alcanzando los 34,8 grados a la misma hora.

La lista de municipios que han superado de manera holgada la barrera de los treinta grados de madrugada continúa, concentrándose buena parte de ellos en la escarpada orografía grancanaria. Así, La Aldea de San Nicolás registró 34,4 grados en la zona de Tasarte a las 00:40 horas. Por su parte, en San Bartolomé de Tirajana los termómetros apenas dieron respiro: en el área de Lomo Pedro Alfonso alcanzaron los 34 grados a las 00:30 horas, mientras que en Las Tirajanas se medían 33,4 grados en idéntico momento.

Frente a estos valores tan notables, el archipiélago también ofrece acusados contrastes térmicos en distancias relativamente cortas. Los registros mínimos más destacados se situaron por debajo de los veinte grados en áreas específicas. Es el caso de Teror, en la propia isla de Gran Canaria, donde a las 06:50 horas el ambiente era mucho más fresco, con 17,7 grados. En la isla de Tenerife, el observatorio de Izaña reportaba 19,9 grados a las 07:50 horas.

Otros puntos de la comunidad han experimentado mínimas que, si bien resultan más llevaderas que las máximas nocturnas, siguen evidenciando noches tropicales. Por ejemplo, en el Roque de Los Muchachos, en La Palma, se registraron 20,6 grados a las 06:00 horas. Idéntica marca anotó el municipio lanzaroteño de Tías diez minutos después. Arucas, nuevamente en Gran Canaria, cerró esta tabla de mínimas relativas con 20,8 grados a las 06:40 horas, reflejando la gran diversidad de microclimas presentes en la región ante un mismo evento atmosférico.