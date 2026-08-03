El Cabildo de La Gomera reestructura el servicio de guaguas e incrementará un 30% sus rutas

La empresa pública GuaguaGomera aplicará en el último trimestre del año un ajuste en sus horarios e itinerarios que supondrá un incremento cercano al 30 % en las frecuencias del transporte colectivo de la isla. El objetivo de la reorganización es cubrir franjas horarias que hasta ahora carecían de servicio en los seis municipios. Entre las principales novedades figura el adelanto del primer viaje del día desde San Sebastián hacia Valle Gran Rey y Vallehermoso a las 07:00 horas, respondiendo a las necesidades de desplazamiento a primera hora que antes no quedaban cubiertas hasta las 10:30.

Extensión a los fines de semana y refuerzo de trayectos

El nuevo esquema garantizará la operatividad diaria durante todo el año en rutas que hasta la fecha únicamente funcionaban de lunes a viernes, como las conexiones de Vallehermoso con La Dama y Alojera. En cuanto al resto de líneas, la ruta 3 entre Alajeró y San Sebastián sumará expediciones hasta alcanzar siete frecuencias por sentido, mientras que la conexión entre Vallehermoso y Valle Gran Rey se elevará a cinco trayectos diarios de lunes a sábado y cuatro los domingos y festivos.

Ajustes de la empresa pública para la movilidad diaria

Según expusieron la consejera de Movilidad, Cristina Ventura, y la gerente de la entidad, Inmaculada Padrón, la medida busca facilitar el tránsito diario de los usuarios por motivos laborales, médicos o académicos. Por su parte, la representación del Cabildo insular enmarcó la reestructuración como una respuesta a las demandas formuladas por los vecinos de la isla. El cuadro definitivo de horarios se dará a conocer de forma detallada a través de los canales oficiales en las próximas semanas.