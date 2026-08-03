El Cabildo de Lanzarote plantea limitar las superficies de energías renovables a menos del 0,25% del suelo

El Cabildo de Lanzarote ha presentado a los siete Ayuntamientos de la isla las conclusiones del informe técnico sobre las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR). El documento plantea un recorte sustancial respecto al borrador inicial: pasa de contemplar 3.163 hectáreas a menos de 200 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 0,25 % de la superficie insular. La estrategia busca concentrar los paneles y sistemas en cubiertas de edificios públicos y privados, aparcamientos, infraestructuras existentes y terrenos degradados, evitando ocupar suelo rústico de valor agrícola o paisajístico.

Autoconsumo en cubiertas y proyecto clave en Tahíche

El estudio técnico, redactado en el marco del programa BIOCRIT y las directrices BIODIR, concluye que Lanzarote tiene capacidad suficiente para avanzar en autosuficiencia energética sin deteriorar su entorno. Se estima que los techos y cubiertas disponibles en la isla podrían albergar hasta 906 megavatios de potencia fotovoltaica. Además, el plan contempla la construcción de un parque fotovoltaico junto al centro penitenciario de Tahíche, cuya electricidad se destinará de forma prioritaria a alimentar el ciclo integral del agua (desalación, depuración y distribución), reduciendo uno de los mayores consumos energéticos de la isla.

Proceso de diálogo municipal y consenso insular

El presidente insular, Oswaldo Betancort, y el consejero de Energía, Miguel Ángel Jiménez, explicaron que el documento supone una base sólida para lograr una implantación ordenada adaptada a la realidad insular. Los alcaldes han dado su visto bueno a esta alternativa técnica, abriéndose un plazo de tres semanas para que los municipios remitan sus aportaciones. Una vez incorporadas las sugerencias, la propuesta definitiva se elevará al Consejo de la Reserva de la Biosfera antes de ser enviada formalmente al Gobierno de Canarias.