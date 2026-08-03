El Cabildo de Tenerife da 30.000 euros por redactar manuales "feministas"

La propaganda institucional no descansa. El Cabildo de Tenerife acaba de lanzar una línea de ayudas para que pymes y micropymes redacten planes de igualdad. Un presupuesto total de 30.000 euros. Una cifra que roza el error estadístico si se divide entre el tejido empresarial de la isla. No estamos ante una política económica, sino ante un simple escaparate de relaciones públicas financiado por el contribuyente.

El dogma de las cuotas y la propaganda 'woke'

El empeño del Cabildo en subvencionar planes de igualdad en micropymes no es una anécdota. Es la manifestación local de una agenda política que busca imponer el sistema de cuotas y la propaganda woke en el tejido productivo. Bajo el paraguas de la inclusión, se esconde el mayor ataque a la meritocracia del mercado laboral.

Imponer proporciones artificiales de género en las plantillas no es justicia, es condescendencia. La política de cuotas parte de una premisa machista disfrazada de falso progresismo: asume que la mujer es incapaz de alcanzar la excelencia o liderar por sus propios medios sin que el Boletín Oficial le abra la puerta. El talento no tiene sexo, y el mercado libre lo sabe. Cuando un empresario se juega su patrimonio, contrata al mejor candidato para maximizar su rentabilidad. Al obligar a las empresas a mirar el género antes que el currículum, la Administración devalúa el esfuerzo y la valía de miles de mujeres brillantes, que ahora deben soportar la sombra de la sospecha en sus propios equipos.

El rescate encubierto a la industria del género

La Administración insular pretende empujar a empresas de menos de 49 trabajadores a implementar planes a los que la ley ni siquiera les obliga. En la práctica, esto supone inyectar carga burocrática en negocios que luchan por sobrevivir frente a la inflación.

¿Quién se beneficia de esta partida? No son los mecánicos ni los oficinistas. Los destinatarios finales son los despachos de consultoría y el entramado de formación. Esos 30.000 euros pagarán las minutas de asesores externos dedicados a redactar manuales estandarizados que terminarán olvidados en un cajón. La ideología de género se ha consolidado como una industria parasitaria. Drenan el capital de la economía productiva para alimentar una red clientelar que vive de redactar problemas.

Intervencionismo frente al orden espontáneo de la pyme

Existe una evidente soberbia intelectual en la visión de la Dirección Insular. Asumen que una peluquería de cinco empleados o un estudio de arquitectura de diez necesitan que la Administración les pague un manual para saber cómo tratar a su plantilla.

La realidad de la micropyme opera bajo reglas distintas. En una empresa pequeña, la conciliación surge del mutuo acuerdo y la necesidad, no del Boletín Oficial. Retener el talento exige flexibilidad humana, porque perder a un empleado clave cuesta dinero. Sustituir ese orden espontáneo por rígidos protocolos burocráticos demuestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sector privado. El objetivo de una pyme es producir bienes y servicios para el cliente, no exhibir un certificado de pureza ideológica ante un comisario político.

Asfixia fiscal disfrazada de limosna

Si el Cabildo de Tenerife deseara mejorar la vida de los trabajadores, la receta económica está inventada, bajen los impuestos y supriman trabas administrativas.

Una rebaja fiscal estructural otorgaría a las pymes el margen financiero necesario para contratar personal, aumentar salarios o invertir en herramientas tecnológicas. En lugar de eso, la Administración exprime al tejido productivo mediante una fiscalidad asfixiante para, acto seguido, devolverle una limosna condicionada al aro ideológico de turno.

Vender bienestar laboral a golpe de subvenciones minúsculas es un insulto a la inteligencia del pequeño empresario. Cuando el poder político interviene los mercados para forzar el resultado, lo único que consigue democratizar es la mediocridad. Las pymes canarias no necesitan talleres de deconstrucción; necesitan que la Administración les quite el pie del cuello y las deje trabajar.