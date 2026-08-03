El Gobierno de Canarias reclama al Estado por la Ley de Costas y exige acabar con el "traspaso a medias" de su litoral

El Gobierno de Canarias eleva el tono ante el Ejecutivo central para exigir una reforma profunda y urgente de la Ley de Costas estatal. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha denunciado abiertamente que la transferencia de la gestión del litoral al archipiélago ha sido "incompleta e insuficiente". Según el Ejecutivo autonómico, la cesión efectuada por Madrid ha dejado a las islas desarmadas al no venir acompañada de los recursos humanos, técnicos, jurídicos ni económicos mínimos para gestionar sus costas de forma efectiva.

El agravio comparativo: el ejemplo de Galicia

Desde el Gobierno insular señalan la alarmante falta de un criterio común en el reparto de competencias a nivel nacional, lo que genera desigualdades arbitrarias entre autonomías. Rodríguez recordó que, mientras Canarias contempló estas competencias en su propio Estatuto de Autonomía y sufre graves limitaciones, regiones como Galicia, que ni siquiera las incluía originalmente en su norma básica, lograron sacar adelante una legislación respaldada por el Tribunal Constitucional para disfrutar de una cesión amplia y blindada de su costa.

Freno a la burocracia y una nueva ley autonómica en el horizonte

Para dar la vuelta a esta situación, Canarias prepara una contraofensiva técnica y política. Durante la presentación del proyecto "77 municipios costeros, un territorio", impulsado junto a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), se anunció la celebración del I Congreso de Costas de Canarias los próximos 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Este encuentro servirá para agilizar los atascados trámites del dominio público marítimo-terrestre, abrir el debate con otras comunidades litorales y presentar oficialmente el borrador de la futura Ley de Costas de Canarias.