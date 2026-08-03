Fallece un hombre de 53 años tras ser rescatado del agua en una playa de Fuerteventura

Un trágico suceso ha tenido lugar en la tarde de este domingo en la costa de la isla de Fuerteventura. Un varón de 53 años ha perdido la vida tras sufrir un grave incidente mientras disfrutaba de un día de baño. Los hechos ocurrieron en la conocida playa de Butihondo, situada en el término municipal de Pájara, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

La secuencia de los acontecimientos comenzó cuando el individuo, que se encontraba descansando sobre una colchoneta hinchable en el mar, empezó a mostrar evidentes signos de encontrarse en apuros. Ante la gravedad de la situación, las personas que navegaban por la zona a bordo de una embarcación de recreo particular se percataron de la emergencia y no dudaron en socorrer al afectado, logrando extraerlo del agua y trasladarlo rápidamente hacia la orilla para recibir atención especializada.

Una vez que el afectado fue llevado a tierra firme, el personal del Servicio de Salvamento en Playas del municipio intervino de inmediato. El socorrista de guardia constató que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició sin demora las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas a la espera de la llegada de los equipos médicos autonómicos.

Pocos minutos después, se personaron en el lugar de los hechos los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los profesionales sanitarios tomaron el relevo y continuaron practicando al paciente técnicas de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos continuados y de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no fue posible revertir la situación, por lo que el personal médico únicamente pudo confirmar su fallecimiento en el mismo arenal.

El despliegue en la zona contó también con la participación activa de los agentes de la Policía Local, quienes colaboraron estrechamente con el resto de los recursos de emergencias para asegurar el perímetro y facilitar la labor de los sanitarios. Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil asumieron la custodia del cuerpo sin vida del bañista.

Los agentes del Instituto Armado permanecieron en el lugar del incidente realizando las labores de seguridad pertinentes hasta la llegada de la autoridad judicial competente, encargada de certificar el levantamiento del cadáver. Asimismo, la Benemérita ha procedido a instruir las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este fatídico ahogamiento en el litoral majorero.