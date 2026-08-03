La inversión que ha conseguido que El Hierro pague un 30% menos por su factura del agua

El Gobierno de Canarias ha entregado al Cabildo de El Hierro la ampliación de la desaladora de Los Cangrejos, en Valverde. Atrás queda una inyección de 1,9 millones de euros en el módulo B de la instalación. El resultado económico y operativo es incontestable: la isla gana capacidad de abastecimiento y, sobre todo, reduce un 30% el coste energético asociado a la producción de agua.

La inversión pública cobra sentido cuando resuelve problemas estructurales del tejido productivo. El crecimiento demográfico y el desarrollo agrícola del municipio de Valverde habían tensionado los recursos hídricos. Frente a la cultura de la restricción, la respuesta ha sido tecnológica. La incorporación de un nuevo bastidor de ósmosis inversa permite inyectar 1.200 metros cúbicos diarios adicionales a la red, escalables hasta 1.800 en situaciones de emergencia. Sumado a los trabajos previos en La Restinga, la isla pasa de producir 5.000 a 6.000 metros cúbicos diarios de agua desalada.

El sector primario encuentra un respiro

Detrás de la obra civil hay familias y negocios que dependen de la certidumbre. El campo herreño lleva años ahogado por la escasez de lluvias y el sobrecoste derivado de la doble insularidad. Esta nueva infraestructura libera en torno a 900.000 metros cúbicos de agua para riego. Es un volumen vital que garantiza el suministro a cien hectáreas de cultivo y asegura la actividad económica de más de 250 agricultores.

Derivar agua de uso industrial al sector primario es una decisión económica inteligente. Al abastecer al campo mediante este circuito, se alivia la presión sobre el caudal destinado al consumo humano. Se apuntala la soberanía alimentaria de la isla apuntalando directamente la viabilidad de sus empresas agrícolas. A esta estrategia se suma una inyección paralela de 1,5 millones de euros para instalar dos desaladoras contenerizadas adicionales.

Eficiencia energética: el verdadero reto canario

Producir agua en Canarias es caro. El consumo eléctrico de las plantas desaladoras lastra tradicionalmente las cuentas públicas y encarece la factura final. Por eso, reducir un 30% el coste energético con estas modernizaciones supone un alivio directo para la economía insular. Hacer más con menos recursos es el fundamento de la competitividad.

La tecnología implementada incluye además la insonorización de los equipos. Las plantas operan ahora las 24 horas del día sin alterar el entorno vecinal. El Hierro demuestra que, cuando las administraciones dejan a un lado el gasto superfluo y concentran el presupuesto en infraestructuras básicas de última generación, el mercado local responde con mayor seguridad y capacidad de crecimiento.