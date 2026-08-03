La Orotava estrena sus bonos consumo con una inyección de dinero público

Se trata de la primera vez que el consistorio norteño acude a la fórmula de las tarjetas de descuento para intentar dinamizar un tejido comercial muy necesitado y tratar de mitigar el duro golpe económico que sufren las familias con el regreso a las aulas. La medida entrará en vigor el próximo 8 de septiembre.

El programa se sostiene sobre un gasto total de 300.000 euros. Resulta llamativo observar el reparto de este presupuesto, ya que no toda la cuantía acabará apoyando a los consumidores o llenando las cajas de los comerciantes. Únicamente 265.000 euros se destinarán de forma directa a subvencionar las compras, mientras que el montante sobrante servirá para sufragar la propia burocracia administrativa y la plataforma tecnológica desarrollada para la ocasión.

Mecánica de los descuentos y topes por individuo

El sistema diseñado por las autoridades establece que cada documento de compra tendrá un valor nominal de 20 euros, si bien el ciudadano solo tendrá que desembolsar la mitad de ese importe. El 50 % restante será cubierto íntegramente con los fondos de la Corporación Local.

Asimismo, la Administración ha fijado un límite estricto de diez bonos por comprador. En la práctica, esto se traduce en que un usuario podrá realizar un desembolso máximo de 200 euros en los negocios de proximidad pagando únicamente 100 euros de su propio bolsillo.

Adquisición y adhesión de los negocios locales

La venta de estos descuentos arrancará coincidiendo estratégicamente con la vuelta al colegio a través del portal web yocomproenlaorotava.com. Los ciudadanos deberán canjear su saldo exclusivamente en aquellos establecimientos del municipio que decidan sumarse a la iniciativa.

Para que las empresas locales puedan beneficiarse de esta red de compras subvencionadas, sus responsables tendrán que tramitar la correspondiente inscripción enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico habilitada por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Dicha entidad, conocida por sus siglas Fauca, será la encargada de actuar como colaboradora en la gestión de la campaña.