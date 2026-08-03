La Policía Nacional detiene en Tenerife a unos padres por agredir a su bebé

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de dos personas, un hombre y una mujer, acusados de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su propio hijo, un menor de apenas dos años de edad. El suceso ha causado especial consternación debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la corta edad de la víctima.

Los acontecimientos se produjeron el pasado 8 de julio de 2026 en un establecimiento de restauración ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Según la información facilitada por las fuerzas de seguridad, la pareja había acudido al local acompañada de su hijo para disfrutar de una comida. Durante la estancia en el recinto, el niño comenzó a llorar, una situación habitual en menores de esa franja de edad, pero que desató una reacción desproporcionada y violenta por parte del padre.

Fueron los propios trabajadores del restaurante quienes, alarmados por la situación que estaban presenciando, decidieron dar aviso a las autoridades. En sus declaraciones ante la Policía Nacional, los testigos relataron que el varón agredió físicamente al pequeño. En concreto, explicaron que el individuo llegó a golpear y zarandear al niño en repetidas ocasiones. Además, en un intento de silenciar el llanto del menor, le cubrió la boca y la nariz con la mano durante largos intervalos de tiempo, poniendo en grave riesgo la integridad física y la propia vida del pequeño.

La actitud de la madre durante el suceso también ha sido objeto de la investigación policial. Lejos de intervenir para proteger a su hijo o reprochar la conducta de su pareja, los testigos señalaron que la mujer mantuvo una actitud pasiva frente a la agresión e, incluso, parecía incitar al padre a que continuara con esos comportamientos violentos para acallar al bebé.

Tras recibir la denuncia, los agentes iniciaron de inmediato las pertinentes labores de averiguación para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos autores. Las primeras indagaciones revelaron que los progenitores no residían en el archipiélago canario, sino que tenían su domicilio habitual en Murcia y se encontraban en la isla de forma temporal.

Esta circunstancia obligó a establecer un operativo conjunto. Gracias a la estrecha colaboración entre los agentes del grupo de menores de la Jefatura de Policía de Tenerife y sus homólogos en la Región de Murcia, se logró seguir el rastro de los sospechosos. Finalmente, los agentes procedieron a la detención de los padres los días 20 y 21 de julio en la propia isla canaria, antes de que pudieran abandonar el territorio.

Una vez completadas las diligencias policiales, tanto el hombre como la mujer han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares y el futuro procesal de ambos progenitores frente a las graves acusaciones de maltrato infantil que pesan sobre ellos.