Las obras en la GC-3 provocan retenciones en Las Palmas y el PP exige un plan de tráfico extraordinario

El cierre al tráfico de la autovía GC-3 a la altura del viaducto del Guiniguada, motivado por trabajos de conservación en la infraestructura, ha provocado retenciones en las principales entradas a Las Palmas de Gran Canaria. El corte afecta a un tramo por el que circulan a diario unos 130.000 vehículos, cuyo flujo ha tenido que ser desviado hacia la Avenida Marítima, los túneles de Julio Luengo y la red viaria de la capital. Las complicaciones en la circulación comenzaron el domingo y se han intensificado este lunes al coincidir con el inicio de la jornada laboral.

Denuncia de falta de coordinación institucional

Ante las aglomeraciones registradas, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado ha calificado la planificación de "desastre" y ha señalado una "absoluta falta de coordinación" entre el equipo de gobierno municipal y el Cabildo de Gran Canaria. La dirigente popular considera que el colapso era previsible y ha criticado que el operativo municipal inicial se haya limitado a unos pocos agentes de la Policía Local y de movilidad, a pesar de que ambas instituciones conocían el cierre con antelación.

Petición de un dispositivo de movilidad de refuerzo

Desde el grupo municipal del PP han precisado que no cuestionan la necesidad de ejecutar las obras de mantenimiento ni su programación en el mes de agosto, momento en el que suele reducirse el volumen de tráfico, pero consideran imprescindible que el corte de una arteria principal vaya acompañado de un despliegue adecuado. Por ello, han reclamado un refuerzo extraordinario de agentes, presencia continua en los puntos más conflictivos, regulación semafórica e información en tiempo real para garantizar el transporte público y la fluidez de los vehículos de emergencia.