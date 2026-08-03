Menos volumen, más margen, el mercado internacional sostiene los ingresos de Canarias

Políticos y planificadores centrales miden el éxito de nuestra economía al peso estadístico, celebrando cada récord de llegadas como si el volumen fuera el único indicador válido de prosperidad. Los datos del INE de este mes de junio demuestran una premisa económica básica: el mercado es mucho más ágil e inteligente que los despachos gubernamentales.

Con una caída del 4,47% en la llegada de turistas y una facturación que se mantiene plana en 1.561 millones de euros, la lectura superficial y política habla de freno, pero lo realmente importante pasa por la optimización de recursos.

La eficiencia frente a la masificación

El sector turístico canario está protagonizando una transición que no ha estado orquestada: hacer más caja con menos desgaste. Perder casi un 5% de visitantes y mantener intactos los ingresos significa que la rentabilidad marginal por turista ha aumentado.

El visitante deja ahora 199 euros diarios. Las empresas canarias han demostrado tener poder de fijación de precios. Han logrado repercutir el aumento de los costes operativos al cliente final sin quebrar la viabilidad del destino. El sistema de precios está filtrando de forma natural al turista de bajo margen, sustituyéndolo por un perfil dispuesto a asumir el coste real de sus vacaciones.

La falacia de la intervención y las tasas

Durante los últimos meses, hemos asistido a un clamor por parte de ciertos sectores exigiendo ecotasas, moratorias y límites administrativos para frenar la presión demográfica flotante. Los números de junio prueban que el propio precio es el mejor regulador.

Cuando el destino se encarece, la demanda menos elástica se retira. Esto alivia de facto la carga sobre las infraestructuras públicas, carreteras, gestión de residuos, consumo hídrico, sin provocar un colapso en la facturación de las empresas. Imponer impuestos punitivos o topes artificiales ahora solo serviría para asfixiar a un sector privado que ya está ajustando la oferta y la demanda con enorme precisión.

El coste de oportunidad del verano

Que Baleares, Cataluña y Andalucía lideren las llegadas internacionales en el arranque estival no es una derrota para Canarias; es una característica estructural de nuestro modelo. Los destinos mediterráneos sufren una estacionalidad extrema. Compiten ferozmente por el turista de sol y playa de julio y agosto, a menudo sacrificando rentabilidad por volumen.

Canarias opera bajo un modelo de doce meses. Entrar en una guerra de precios para captar al visitante estival masivo es una estrategia ruinosa. Ceder volumen en verano para concentrar el valor y la tarifa en la temporada de invierno —donde el archipiélago goza de un monopolio natural en Europa— es la única vía para garantizar la estabilidad laboral y financiera a largo plazo.

El sector privado como red de seguridad

Frente a los discursos del miedo, el tejido empresarial canario vuelve a sostener la economía regional. No necesitamos batir récords de millones de transeúntes en los aeropuertos si el sector es capaz de extraer más valor de quienes realmente deciden venir. La riqueza de Canarias no se mide contando cabezas en la terminal, sino evaluando la rentabilidad y la resiliencia de sus empresas.