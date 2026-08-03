Pacientes del Servicio Canario de Salud aprueban con un 8,8 la atención recibida

Los usuarios y pacientes ingresados durante 2025 en los centros del Servicio Canario de Salud (SCS) han otorgado una calificación media de 8,80 puntos a la atención asistencial recibida. Así lo refleja la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) elaborada por la Consejería de Sanidad.

Dentro de las distintas áreas, los servicios especiales lograron la nota más alta con un 9,40 de media, seguidos por Pediatría (8,88) y los servicios quirúrgicos (8,81). Por su parte, las especialidades médicas obtuvieron un 8,80, mientras que Psiquiatría y Ginecología-Obstetricia alcanzaron un 8,67. Asimismo, el grado de satisfacción con el personal sanitario es abrumador: el 97,8 % de los encuestados valora positivamente la atención del equipo médico y un 98,6 % la del personal de enfermería.

Confianza, información clara y trato personalizado

El estudio refleja un elevado nivel de cercanía en la relación entre los profesionales y los usuarios. El 96,2 % de los pacientes afirma que el personal de planta se dirigió a ellos por su nombre, el 73,8 % conocía el nombre de su médico asignado y un 98,6 % asegura que se respetó su intimidad durante la estancia en Canarias.

En el apartado informativo y de garantías al paciente, el 96,1 % confirmó haber recibido explicaciones claras sobre la evolución de su estado y las pruebas médicas. Un 96,7 % fue informado debidamente antes de someterse a intervenciones o pruebas para dar su consentimiento, y el 89,3 % dispuso del tiempo necesario para leer y comprender dicho documento.

Evaluación del entorno hospitalario y perfil del estudio

En cuanto a otros servicios del centro, el 94 % de los encuestados valoró de forma muy positiva la limpieza de las habitaciones, mientras que el 90,7 % consideró adecuada la señalización de los hospitales. En el ámbito asistencial específico, la atención en el paritorio obtuvo un 97,1 % de opiniones muy positivas, y se registraron altos porcentajes de satisfacción respecto a la información sobre lactancia materna y cuidados del recién nacido.

Para la elaboración de este informe, la Consejería de Sanidad encuestó a un total de 3.928 usuarios en el momento de recibir el alta hospitalaria, de los cuales un 53 % fueron mujeres y un 47 % hombres. La mayor parte de los participantes se situó en los tramos de edad de entre 50 y 69 años y de 70 o más años, contando el 55,9 % con estancias inferiores a los cinco días. Además, el estudio incluyó cuestionarios en otros idiomas a usuarios extranjeros.