Tragedia en Fuerteventura al fallecer un bebé por un golpe de calor dentro de un coche

Un dramático suceso ha conmocionado a las Islas Canarias este fin de semana. Un bebé de apenas veinte meses ha perdido la vida tras sufrir un severo golpe de calor al quedarse en el interior de un vehículo en Fuerteventura. El suceso tuvo lugar mientras la isla permanecía bajo aviso amarillo por las altas temperaturas que azotan la región.

Según la información adelantada por Noticias Fuerteventura y ratificada por fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la agencia EFE, el incidente se originó por un despiste del progenitor del menor. La extrema gravedad del cuadro clínico del niño obligó a los servicios de emergencia a coordinar una evacuación de máxima urgencia.

El paciente fue trasladado en un helicóptero medicalizado desde el Hospital General de Fuerteventura hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Pese a la rápida intervención y a los denodados esfuerzos del equipo facultativo del complejo grancanario, los especialistas no lograron revertir el estado crítico del pequeño y terminaron confirmando su fallecimiento.

Este fatal desenlace se enmarca en un fin de semana marcado por un clima asfixiante en todo el territorio canario. Fuerteventura mantenía activada la alerta amarilla desde el pasado viernes. Paralelamente, otras zonas de la región experimentan condiciones aún más extremas, con las cumbres y las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria en nivel rojo tras registrar temperaturas máximas por encima de los cuarenta grados.