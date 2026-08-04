Ashotel lidera la gestión eficiente del agua en Canarias mediante un ambicioso proyecto tecnológico

Frente a la innegable y severa crisis hídrica que amenaza a Canarias, la patronal Ashotel ha dado un golpe sobre la mesa para liderar con firmeza la gestión eficiente de los recursos. Lejos de la palabrería vacía y el falso ecologismo, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ha puesto en marcha el ambicioso proyecto Agua en Positivo. Esta iniciativa demuestra un compromiso férreo del sector alojativo por medir y certificar su huella hídrica con datos puramente objetivos y verificables. El turismo es el motor innegable de las islas y Ashotel asume la enorme responsabilidad de proteger el entorno frente a los implacables retos de la sequía y el cambio climático.

​La vanguardia de esta necesaria transformación arranca con paso firme en seis establecimientos pioneros. Los hoteles Paradise Park Fun Lifestyle Hotel, Atlantic El Tope, Hovima La Pinta, Spring Arona Gran Hotel, GF Victoria y GF Isabel han dado un paso al frente para testar una metodología técnica enormemente exigente. El objetivo fundamental es someter a un escrutinio absoluto el consumo de agua en cada rincón de sus instalaciones. Desde las habitaciones y las áreas de lavandería hasta las piscinas y los jardines, el proyecto persigue que ninguna gota quede fuera de un riguroso control operativo.

​Para garantizar el éxito de este desafío monumental, Ashotel ha forjado una alianza tecnológica de primer nivel con Acciona y Agrow Analytics. El plan de choque se despliega en tres fases consecutivas y contundentes. Inicialmente se ejecuta un diagnóstico exhaustivo de las entradas y salidas de agua por procesos. Posteriormente se instalan sensores de última generación vinculados a la plataforma digital Live Water Footprint para vigilar el consumo en tiempo real. Finalmente se establecerá una hoja de ruta estricta con medidas de optimización insoslayables para cada complejo hotelero.

Con este movimiento estratégico, Ashotel no se limita a esperar que lleguen nuevas regulaciones, sino que se anticipa con valentía a las exigencias legales del futuro. La patronal demuestra de forma palpable que el progreso económico y la protección ambiental deben ir de la mano mediante la transparencia absoluta. En un mercado internacional cada vez más exigente, el sector hotelero canario marca el camino correcto a seguir, imponiendo el rigor analítico para desterrar el marketing engañoso y garantizar la viabilidad a largo plazo del destino.