Canarias pierde más de 3.200 afiliados a la seguridad social en julio

El mercado laboral en Canarias ha pisado el freno en pleno ecuador del verano. La Seguridad Social ha perdido 3.293 afiliados en el mes de julio, lo que supone un descenso del 0,34% respecto a junio. Detrás de esta fría estadística oficial hay miles de familias canarias que ven frustradas sus expectativas de empleo en una época tradicionalmente dinámica para la economía insular.

Con esta caída, el número total de cotizantes en el Archipiélago se estanca en los 961.638. Aunque la perspectiva interanual refleja una ganancia de 27.523 cotizantes respecto a 2025, el retroceso mensual enciende las alertas sobre la capacidad real del tejido productivo canario para sostener el ritmo sin depender de la inercia del pasado.

Triunfalismo nacional frente a la realidad insular

El contraste con el conjunto del país resulta evidente. Mientras el sistema nacional rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados y el Ministerio que dirige Elma Saiz celebra un mercado que, en sus palabras, crece a un "ritmo excepcional", Canarias navega a contracorriente.

El Archipiélago se sitúa en el furgón de cola y forma parte de la reducida lista de seis Comunidades Autónomas que destruyeron empleo durante el mes de julio, compartiendo esta inercia negativa con Andalucía o Madrid. Este escenario cuestiona el relato oficial y pone de manifiesto que la macroeconomía nacional no siempre se traduce en bienestar y oportunidades reales en las Islas.



El peso del tejido productivo real

Los datos reflejan quiénes sostienen realmente la economía de las Islas. El Régimen General engloba el grueso de los afiliados, pero destaca el esfuerzo sostenido de los 148.107 autónomos canarios. Estos pequeños empresarios y profesionales por cuenta propia mantienen sus negocios a flote, asumiendo el riesgo y la carga fiscal, incluso cuando las cifras generales de afiliación decaen.

A nivel nacional, el fin del curso escolar supuso un duro golpe con la pérdida de más de 124.000 empleos en educación, un factor estructural que también impacta en el empleo insular. En contraposición, las actividades sanitarias y la hostelería lideraron las altas en España, aunque en el caso de Canarias no fueron suficientes para evitar el saldo negativo de julio.

La caída en la afiliación canaria subraya la fragilidad de un modelo que requiere menos propaganda institucional y más facilidades para quienes generan riqueza y empleo: los empresarios y autónomos del Archipiélago, quienes se enfrentan mes a mes al desafío de cuadrar las cuentas en un entorno económico cada vez más exigente.