Canarias sigue en el horno y la Aemet promete un alivio que se hace rogar

La ola de calor que asfixia al archipiélago se resiste a abandonar las islas. Aunque los peores picos parecen haber quedado atrás, la realidad es que los canarios seguirán soportando un clima sofocante al menos hasta el ecuador de la semana. Las promesas de tregua de la Agencia Estatal de Meteorología llegan a cuentagotas.

Si alguien esperaba salir hoy a la calle y respirar aliviado, se equivoca de pleno. Este martes 4 de agosto, el descenso de los termómetros es, en el mejor de los casos, tímido. Gran Canaria abandona la alerta roja extrema, sí, pero la situación dista mucho de ser amable.

El sofoco no da cuartel, especialmente en las zonas de interior, donde se seguirán registrando temperaturas de entre 34 y 35 grados. La crudeza del clima golpeará con especial dureza a las cumbres y medianías orientadas al sur de Gran Canaria, así como a las cumbres y la vertiente oeste de La Palma. En estos puntos, el termómetro volverá a escalar hasta unos implacables 37 grados.

Ante esta realidad, ambas islas se mantienen hoy bajo aviso naranja, mientras el resto del archipiélago continúa teñido de amarillo, obligando a los ciudadanos a buscar refugio principalmente durante las horas centrales de la jornada.

La verdadera caída de las temperaturas, la que se nota en la calle y no solo en los mapas de la Aemet, no empezará a materializarse hasta el miércoles 5 de agosto. Durante esta jornada, los avisos por calor extremo quedarán reducidos únicamente a Gran Canaria y La Palma, que pasarán a nivel amarillo.

Aun así, no conviene bajar la guardia. En Gran Canaria, las medianías del sur seguirán registrando máximas de entre 34 y 37 grados, agravadas por unas temperaturas mínimas que se negarán a descender lo suficiente durante la noche para garantizar el descanso. Por su parte, el interior de La Palma seguirá sudando con marcas que superarán los 30 a 32 grados.

Si las previsiones oficiales no yerran una vez más, será finalmente el jueves cuando la ola de calor pase a la historia, desactivándose la totalidad de los avisos en el archipiélago y permitiendo, por fin, retomar la normalidad.

Frente a este episodio crónico de altas temperaturas, el Ejecutivo regional insiste en su decálogo habitual de recomendaciones. Aunque muchas apelen al simple sentido común, la dureza del clima actual exige aplicarlas a rajatabla para evitar golpes de calor o sustos innecesarios.

Para empezar, se debe evitar la exposición directa buscando siempre la sombra, usar ropa clara y ligera, y no salir a la calle sin protección en la cabeza. En cuanto a la gestión del hogar, es fundamental mantener las persianas bajadas durante el impacto directo del sol y ventilar la casa únicamente durante la noche.

Resulta vital mantener una hidratación constante bebiendo agua con frecuencia, incluso sin sed. Se aconseja priorizar alimentos ricos en agua y sales minerales, descartando el alcohol y las comidas copiosas o excesivamente calientes. Además, hay que mantener una actividad física nula en horas pico, suspendiendo cualquier tipo de esfuerzo prolongado al aire libre durante las horas centrales del día.

Por último, es imperativo tener cuidado con los vulnerables y jamás dejar a niños o ancianos en vehículos cerrados, una imprudencia que puede resultar fatal en cuestión de minutos.