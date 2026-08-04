Detenido un menor en Gran Canaria por cometer dos robos con la técnica del mataleón

La Guardia Civil de la localidad de Mogán, situada en Gran Canaria, ha procedido a la detención de un menor de edad acusado de ser el presunto autor de dos robos con violencia. Los hechos, que han generado una notable alarma en el municipio debido a su extrema brutalidad, tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 23 de mayo, si bien el arresto se materializó el 3 de junio tras una exhaustiva investigación por parte de los agentes.

El método empleado por el detenido y su cómplice es el conocido en el ámbito policial como la técnica del mataleón. Este peligroso procedimiento consiste en abordar a la persona por la espalda de forma sorpresiva y aplicarle una fuerte llave de estrangulamiento en el cuello hasta cortar el riego sanguíneo al cerebro. Esto provoca que el asaltado llegue a perder el conocimiento en cuestión de segundos, momento en el que los delincuentes aprovechan para desvalijarlo con total impunidad.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por la primera de las perjudicadas. La mujer relató en las dependencias policiales que había sido atacada mientras caminaba por una zona de paso solitaria, ubicada en las proximidades de un área comercial de la localidad grancanaria. Según su propio testimonio, dos varones la inmovilizaron por la espalda para arrebatarle sus pertenencias de valor antes de darse rápidamente a la fuga.

Con la investigación ya en marcha para esclarecer el suceso, los agentes del Instituto Armado recibieron una segunda denuncia correspondiente a un delito cometido esa misma madrugada en otra calle de Mogán. En esta ocasión, la persona afectada describió un idéntico patrón criminal: dos individuos la sorprendieron por la espalda y utilizaron la misma maniobra física para sustraerle el teléfono móvil.

El visionado de las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano a este segundo ataque resultó determinante para el avance del caso. Las grabaciones no solo confirmaron que ambos delitos fueron perpetrados por los mismos sujetos, sino que evidenciaron la dureza empleada. En las imágenes se observa cómo la víctima llega a quedar inconsciente en el asfalto, mostrando claros signos de desorientación al despertar, mientras los agresores huyen sin prestar el más mínimo auxilio.

Los investigadores han concluido de manera tajante que el dúo delictivo actuaba con una premeditada coordinación y un reparto de funciones muy definido. Uno de ellos se encargaba de ejecutar la inmovilización, mientras el otro despojaba a las víctimas de sus objetos. Además, realizaban una selección previa de los escenarios, buscando vías con escasa afluencia de personas para garantizar el éxito del asalto y anular cualquier capacidad de defensa.

Tras culminar el arresto del menor identificado, las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas, institución competente encargada de tramitar las actuaciones judiciales pertinentes. Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen el operativo policial abierto con el firme objetivo de lograr la identificación y captura del segundo individuo implicado.