¿Dónde están los electricistas canarios? El hundimiento de la formación manual

Solo tienes que poner un pie en una obra y preguntarte cuántos de los trabajadores son canarios, para entender cómo se ha perdido la relación entre la realidad productiva y la planificación burocrática. También cabe preguntarse quién les ha dado a esos trabajadores la cualificación necesaria para estar ahí. La respuesta expone las costuras de nuestra Administración.

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social en Canarias marcan máximos históricos de trabajadores extranjeros, superando la barrera de los 140.000 cotizantes. Las nuevas cotizaciones de extranjeros han llegado a superar a las de los nacionales. Toda esa mano de obra de albañiles y electricistas es gente que viene de fuera. Vienen de países con un sistema educativo que sí está creando ese tipo de profesiones, y que pueden ganar cada vez más aquí. Aunque podemos considerarlas vocaciones antiguas, son las que en estos momentos se demandan.

El desajuste entre la oferta estatal y la demanda real

El mercado canario demanda profesionales de oficios manuales, pero la Administración autonómica responde con una oferta formativa desconectada de lo que está pasando. Tenemos muchos grados medios y superiores de escaparatismo y de estética. Sin embargo, si revisas la proporción de grados medios de esas profesiones frente a la de mecánicos, carpinteros o electricistas, te das cuenta de que la demanda va por un lado y la oferta va por otro.

Mientras tanto, el sistema educativo ha estado formando a gente que el mercado no demanda. En la última convocatoria de plazas docentes de Formación Profesional, el Gobierno de Canarias sigue priorizando especialidades como Procesos de Gestión Administrativa o Peluquería, dejando los oficios industriales e instalaciones electrotécnicas en un segundo plano. Las consecuencias se pagan en las listas del paro.

El problema del cálculo económico y los mercados ausentes

Para entender este desastre debemos mirar con pensamiento lateral y salir de nuestros planteamientos habituales. Aquí entra en juego el concepto de los mercados ausentes, que son los realmente importantes para analizar este fenómeno.

En una economía dinámica, el mecanismo es evidente, si faltan electricistas y sus sueldos se disparan, la lógica dicta que más personas se formarán en ese oficio, la oferta aumentará y el mercado se regulará de forma natural. Sin embargo, en el sistema educativo canario esta correa de transmisión está rota.

El mercado está "ausente" porque la decisión de qué estudiar recae mayoritariamente sobre menores de edad que no tienen, ni pueden tener, la información necesaria para prever cómo evolucionarán los salarios o la demanda real a medio plazo. Un joven de 16 años se ve obligado a elegir su futuro a ciegas, a menudo guiado por modas temporales o por el "escaparate" formativo que le pone delante una Consejería de Educación anclada en inercias del pasado.

El problema se agrava por el tiempo de maduración, cuando ese estudiante termina su formación dos o tres años después, el escenario laboral suele ser muy distinto al que imaginaba. Al no existir un mecanismo ágil que anticipe las verdaderas señales de riqueza futura y oriente con certidumbre a estos jóvenes, se genera un inmenso vacío informativo. Es precisamente en ese mercado ausente, en ese abismo temporal entre la decisión del adolescente y la realidad productiva a la que se enfrentará, donde la planificación burocrática del Gobierno canario fracasa, fabricando frustración en lugar de capital humano.

Esta falta de señales de precios genera un vacío que el mercado internacional sí lee. Todo el que es peluquero, electricista o fontanero compara lo que cobra en su país de origen, ya sea Venezuela, Paraguay, Uruguay o en África, con lo que puede cobrar en Canarias. Saben que en Canarias ya no quedan fontaneros y que, nada más llegar, van a tener un puesto de trabajo.

Cómo debe invertir el Estado ante la falta de señales

Si la administración pública va a intervenir en la provisión de educación, tiene el deber de mitigar el problema de cálculo económico que ella misma genera. No puede planificar la Formación Profesional basándose en la inercia de su plantilla docente actual.

Auditar la escasez real: La inversión pública debe redirigirse observando los cuellos de botella del sector privado (construcción, industria, talleres).

Flexibilidad frente a rigidez: Las plazas de FP deben adaptarse anualmente a las necesidades empresariales, reduciendo las cuotas en sectores saturados (estética, administración) y multiplicándolas en los oficios técnicos.

Simular el mercado: Si el Estado suprime la señal de precios en la educación, debe fijarse en los precios del mercado laboral (salarios y tiempos de contratación) para asignar sus recursos.

Canarias no puede permitirse el lujo de tener sus recursos humanos paralizados. Perpetuar un sistema que forma a los jóvenes para la frustración, mientras las empresas detienen su crecimiento por falta de capital humano cualificado, no es una política social. Es una condena al estancamiento económico.