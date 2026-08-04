El musical Aladdín corona el Festival Infantil de las Fiestas de La Esperanza

El municipio de El Rosario continúa inmerso en la celebración de sus fiestas mayores en honor a Nuestra Señora de La Esperanza de este año 2026. Dentro de la programación que vertebra el verano en esta localidad tinerfeña, la plaza del Ayuntamiento acogió este pasado lunes el tradicional Festival Infantil. Esta cita, pensada para el disfrute de las familias, supone uno de los actos más entrañables de un calendario festivo que cada verano combina la devoción popular con los grandes encuentros vecinales.

El broche de oro a esta jornada dedicada a los más pequeños llegó de la mano del famoso espectáculo Aladdín. La puesta en escena corrió a cargo del Grupo de Teatro Adulto perteneciente a la Asociación Cultural Valentín Fariña. La representación sumó además el gran atractivo de la música en directo interpretada por la Agrupación Cultural Musical Princesa Yaiza. El evento reunió a decenas de familias y contó con la presencia del alcalde de la corporación local, Escolástico Gil, junto a otros miembros del equipo de gobierno municipal.

Tras el éxito de esta convocatoria, las Fiestas de La Esperanza se preparan para afrontar sus últimos eventos multitudinarios durante los próximos fines de semana. La programación reserva el próximo sábado 8 de agosto para homenajear a los veteranos del municipio con la celebración del Día del Mayor, que este año incluirá una jornada de convivencia y excursión a la gomera.

El punto final a las festividades patronales llegará una semana después, el sábado 15 de agosto, con el esperado Día del Motor. Los aficionados a la adrenalina tendrán una cita ineludible que culminará por todo lo alto con el asombroso show acrobático Freestyle Zombies para consolidar de esta forma una oferta de ocio variada y dirigida a todos los públicos con la que El Rosario despedirá sus días grandes.