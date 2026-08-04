Fuerteventura reactiva el empleo local con 463.000€ para restaurar espacios naturales protegidos

La isla majorera apuesta firme por las políticas activas de empleo y la cultura del trabajo frente al subsidio pasivo. Un total de 16 personas en situación de desempleo han comenzado a trabajar en la limpieza, mejora y restauración de los espacios naturales protegidos de Fuerteventura gracias a un nuevo plan de empleo impulsado por el Cabildo insular. La iniciativa cuenta con una inversión de 463.422,53 euros, cofinanciados entre la corporación insular y el Gobierno de Canarias a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Trabajo efectivo durante 12 meses en el entorno natural

A diferencia de las subvenciones a fondo perdido, este programa focaliza el gasto público en la inserción laboral directa mediante trabajo efectivo durante un periodo de doce meses. En este sentido, las intervenciones se centrarán de forma prioritaria en la red insular de senderos y en diversos espacios naturales protegidos, abarcando enclaves estratégicos como el Castillo de Lara, Parra Medina y las Gavias del Cárcel. De este modo, la labor de las brigadas no solo garantizará la limpieza y el mantenimiento del entorno, sino que contribuirá de manera directa a la protección de la biodiversidad, la mejora de los ecosistemas y la conservación integral de la Reserva de la Biosfera.

17,5 millones destinados a empleo en esta legislatura

Durante el acto de bienvenida a los trabajadores, la presidenta del Cabildo, puso en valor la efectividad de los programas de empleo orientados a favorecer a las personas con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. En esta misma línea, la titular insular detalló que, desde el inicio de la presente legislatura, las políticas activas de empleo en la isla han movilizado un total de 17,5 millones de euros destinados prioritariamente a sectores vulnerables.

Compromiso con el servicio público y el medio ambiente

Por su parte, la consejera de Fomento del Empleo, Nuria Cabrera, remarcó el compromiso de la institución insular de ofrecer oportunidades laborales reales a través de la prestación de servicios públicos en áreas sensibles como el medio ambiente y el patrimonio. Asimismo, en la presentación oficial estuvo presente el consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, quien felicitó al equipo incorporado y subrayó los positivos resultados que este modelo de gestión está cosechando en la isla.