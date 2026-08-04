Herido un motorista tras chocar contra un turismo en la TF-1 a su paso por Arona

Un varón de 37 años de edad ha resultado herido de carácter moderado en la tarde de este lunes después de verse involucrado en una colisión contra un coche mientras circulaba por la autopista TF-1, concretamente en el tramo comprendido entre el cruce de Los Cristianos y la zona de Guaza. Este incidente ha tenido lugar dentro del término municipal de Arona, en la isla de Tenerife, según ha comunicado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. La vía donde se ha producido el suceso es una de las arterias principales de comunicación en la región, soportando habitualmente una densa carga de tráfico que conecta diversas localidades del sur.

Inmediatamente después de recibir el aviso de socorro, la sala operativa del 112 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Hasta el lugar de los hechos se desplazó rápidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, los facultativos procedieron a realizar una primera valoración médica del conductor afectado. El equipo sanitario determinó que el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, motivo por el cual procedieron a su estabilización in situ antes de organizar su traslado a un centro hospitalario para recibir una atención más exhaustiva.

Una vez estabilizado por los profesionales sanitarios, el herido fue introducido en una ambulancia de soporte vital básico y evacuado de urgencia al Hospital del Sur, donde ha quedado ingresado para la realización de las pruebas diagnósticas pertinentes y el seguimiento de sus lesiones. La rápida intervención de los equipos de emergencia resulta vital en este tipo de accidentes de tráfico, especialmente cuando hay vehículos de dos ruedas implicados, dada la mayor vulnerabilidad de sus conductores frente a los impactos directos en vías rápidas.

En paralelo a la asistencia sanitaria, el lugar del incidente requirió la presencia de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Los efectivos policiales se encargaron de asegurar el perímetro y de regular la circulación en la vía, una labor fundamental para evitar posibles retenciones prolongadas o la ocurrencia de colisiones por alcance secundarias en una autopista de alta capacidad como es la TF-1. Asimismo, los agentes han procedido a instruir el atestado correspondiente, recabando las pruebas y testimonios necesarios en el lugar del siniestro para esclarecer la dinámica del choque y determinar las causas exactas que originaron el accidente.