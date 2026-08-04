La Actividad en el Congreso de los diputados de los Representantes Canarios

La actividad en la tribuna del Congreso de los Diputados ofrece un reflejo muy claro de cómo prioriza cada partido la presencia de las islas en el debate nacional. Los datos oficiales del registro parlamentario muestran un escenario donde la representante de Coalición Canaria sobresale de manera rotunda en volumen de trabajo y uso de la palabra, mientras que las grandes siglas de ámbito estatal mantienen a sus diputados en un perfil excesivamente discreto.

La labor de Cristina Valido García como voz de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife destaca de forma muy notable en el cómputo global. Con un total de 386 intervenciones, la diputada nacionalista encabeza con un margen amplísimo la representación del archipiélago. Su intensa actividad en el hemiciclo demuestra una dedicación constante por situar los problemas y demandas de las islas en el foco nacional, convirtiéndose en el verdadero motor del trabajo parlamentario canario en Madrid.

Esta elevadísima cifra contrasta de manera inevitable con el escaso recorrido que muestran las formaciones mayoritarias. Resulta cuestionable que las direcciones del Partido Socialista y del Partido Popular no otorguen un papel más activo a sus parlamentarios canarios para defender las posturas del archipiélago. En conjunto, los seis diputados del PSOE suman 295 intervenciones, mientras que los seis representantes del PP alcanzan 213 participaciones. El hecho de que una sola diputada supere holgadamente las cifras globales de bloques enteros pone de manifiesto que la disciplina y las dinámicas internas del bipartidismo terminan limitando la voz de sus propios parlamentarios.

En los puestos superiores de la estadística parlamentaria únicamente logran acompañar ese ritmo de intervenciones el diputado Andrés Alberto Rodríguez Almeida por VOX con 199 intervenciones y Noemí Santana Perera por Podemos dentro de la marca electoral Sumar con 163 turnos de palabra. A partir de ahí, la presencia en el turno de oradores desciende de forma muy acusada.

El tramo inferior de la tabla confirma la falta de dinamismo en el resto de escaños. Ainhoa Molina León figura con 13 intervenciones y Laura María Lima García contabiliza 20 participaciones, ambas en las filas del Partido Popular, seguidas por la socialista Esther Rodríguez Suárez con 23 intervenciones. La desproporción final es evidente y deja una lección clara, pues mientras una sola representante ejerce de voz permanente para su comunidad, las dos grandes siglas nacionales mantienen a sus diputados relegados a un plano excesivamente secundario en el Congreso.