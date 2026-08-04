La calle Herradores de La Laguna afronta nuevas obras de pavimentación con asfalto

El Ayuntamiento de La Laguna inicia este martes 4 de agosto una nueva fase de obras en la céntrica calle Herradores. La intervención tiene como objetivo principal renovar el pavimento en el tramo comprendido entre el aparcamiento de las Casas Consistoriales y el cruce con la Avenida de la Trinidad y la calle Tabares de Cala. Los operarios procederán a retirar los adoquines que presentan mayor nivel de deterioro y hundimiento para instalar en su lugar roderas provisionales de mezcla bituminosa.

Esta actuación da continuidad a los trabajos que ya se ejecutaron en el primer tramo de la misma vía desde la Plaza de San Cristóbal y en los alrededores de la Plaza del Cristo. El área de Obras e Infraestructuras del Consistorio municipal explica que el asfalto es una solución que permite mejorar la circulación de los vehículos y facilita la conservación en zonas sometidas a un uso intensivo. Además, los bloques de piedra retirados serán debidamente seleccionados y trasladados a dependencias municipales para su posible reutilización en el futuro.

La administración local ha elegido el mes de agosto para llevar a cabo estos trabajos al tratarse de una época con menor actividad comercial y de tráfico en la ciudad. Junto a la instalación de las roderas, el proyecto incluye el recalce de la cinta central de piedra y la reparación de las losas situadas junto a las nuevas franjas de asfalto. También se ajustará la rasante de las tapas de registro para optimizar la accesibilidad y corregir desperfectos en una vía fundamental para el tránsito de peatones y el acceso de vehículos autorizados.

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Mientras se desarrollen los trabajos de mejora, se establecerá un doble sentido de circulación tanto en la propia calle Herradores como en Heraclio Sánchez. Esta medida provisional estará restringida de forma exclusiva al acceso de residentes y usuarios de garajes. La empresa adjudicataria será la encargada de informar puntualmente sobre las alteraciones de acceso que se produzcan durante el día y la noche para minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos.