La CEOE alerta de la fragilidad del empleo en Canarias

La CEOE de Tenerife ha rebajado este martes el optimismo tras conocerse los datos del paro de julio. Aunque el desempleo sigue por debajo de los niveles de hace un año, la patronal advierte de que el mercado laboral canario continúa mostrando importantes debilidades y mantiene una elevada dependencia de factores estacionales.

La organización empresarial considera que las cifras no reflejan un mercado de trabajo sólido y pide mirar más allá de los datos mensuales para analizar la calidad y estabilidad del empleo que se genera en el archipiélago.

El fin del curso vuelve a pasar factura al empleo

La patronal explica que el aumento del paro registrado en julio responde, en gran medida, a la finalización de los contratos del profesorado con el cierre del curso escolar. Se trata, asegura, de un comportamiento habitual que también repercute temporalmente en la afiliación a la Seguridad Social y que previsiblemente se corregirá en septiembre con el inicio de las clases.

No obstante, la CEOE insiste en que este efecto estacional no debe ocultar una realidad que considera preocupante: el número total de contratos firmados sigue siendo inferior al de hace un año. Además, recuerda que cerca de nueve de cada diez nuevas contrataciones corresponden al sector servicios, una concentración que mantiene al mercado laboral muy ligado a la evolución del turismo.

Diversificar la economía para crear empleo más estable

Ante este escenario, la organización empresarial reclama medidas que permitan fortalecer el tejido productivo y reducir la dependencia de un único sector. Aunque reconoce el peso del turismo como motor económico de Canarias, considera imprescindible impulsar otras actividades capaces de generar empleo de mayor calidad y con más estabilidad.

La CEOE sostiene que la evolución del paro debe analizarse junto a otros indicadores, como la capacidad de las empresas para consolidar puestos de trabajo, el aumento de la productividad o la creación de actividades de mayor valor añadido. En este sentido, reclama reducir las cargas burocráticas y fiscales que, a su juicio, dificultan el crecimiento empresarial.

Asimismo, defiende que la formación debe adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral para cubrir las vacantes que demandan las empresas. Solo así, concluye, será posible avanzar hacia una economía más diversificada y menos expuesta a la estacionalidad y a los cambios de ciclo.