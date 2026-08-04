La inversión del Cabildo en Fonsalía acaba con años de estrés hídrico para los vecinos y agricultores de la comarca

El Cabildo de Tenerife ha culminado las obras de modernización y ampliación de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de Fonsalía, en Guía de Isora. Con la puesta en marcha de estas instalaciones a pleno rendimiento, el Gobierno insular reivindica su capacidad de respuesta e inversión pública para garantizar 21.000 metros cúbicos diarios de agua y responder a las necesidades históricas de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje.

Blindaje al sector primario con 12.000 metros cúbicos para riego

La actuación gubernamental pone un foco prioritario en el mantenimiento del campo tinerfeño. De la producción total, el Cabildo deriva 12.000 metros cúbicos diarios de agua de alta calidad directamente para regadío. El caudal se bombea desde el depósito de Las Charquetas a la balsa de Lomo del Balo, garantizando un suministro continuo para la actividad agrícola de la comarca.

Ejecución presupuestaria y contundencia ante la emergencia

Las actuaciones acometidas por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) han permitido elevar la capacidad de la planta mediante una inversión acumulada de 4,3 millones de euros en dos fases:

Inversión de emergencia (2024): Un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros tras decretar la Emergencia Hídrica en mayo de 2024, destinado a sustituir membranas por modelos de alta eficiencia que aportaron 3.600 metros cúbicos al día.

Cuarto módulo de desalación: Una partida superior a los 3,2 millones de euros iniciada en octubre de 2023 para sumar otros 7.000 metros cúbicos diarios a la red.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha defendido que esta obra evidencia el compromiso político del Cabildo con una gestión responsable de los recursos públicos, priorizando la continuidad del servicio y el respaldo directo a los vecinos y agricultores de la comarca.