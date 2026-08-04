La Palma impulsa la agricultura ecológica con un programa que ya implica a 31 profesionales

La agricultura ecológica sigue ganando terreno en La Palma. El Cabildo insular ha reforzado su programa de asesoramiento especializado para impulsar un modelo agrícola más sostenible, una iniciativa en la que ya participan 31 profesionales del sector, que reciben apoyo técnico para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones al tiempo que reducen el impacto ambiental.

La iniciativa, impulsada a través del Área de Agricultura y la Fundación Canaria Centro Internacional de Agricultura Biológica (CIAB), busca acompañar a los productores en su transición hacia sistemas de cultivo respetuosos con el medio ambiente, promoviendo prácticas como la reducción del uso de productos químicos de síntesis, una gestión más eficiente del agua o la mejora de la fertilidad de los suelos.

Un acompañamiento técnico para transformar el campo

El programa ofrece un asesoramiento individualizado adaptado a las necesidades de cada explotación. Los técnicos trabajan junto a los agricultores en aspectos como la fertilización orgánica, la sanidad vegetal, el manejo sostenible del suelo o la optimización del riego, con el objetivo de hacer las fincas más eficientes y resilientes.

Desde el Cabildo destacan que este acompañamiento facilita que muchas explotaciones puedan acceder o mantener la certificación de producción ecológica, un sello que aporta un importante valor añadido a sus productos y abre nuevas oportunidades de comercialización.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia insular para fortalecer el sector primario y favorecer un relevo hacia modelos productivos más sostenibles, una línea en la que la institución también viene desarrollando cursos de formación y talleres prácticos para agricultores de la isla.

Una apuesta por un modelo agrícola más sostenible

El consejero insular de Agricultura, Alberto Paz, defiende que este tipo de actuaciones permiten dotar al sector de herramientas para afrontar los retos derivados del cambio climático, la escasez de recursos hídricos y la necesidad de mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas.

Con la implicación de estos 31 profesionales, el Cabildo mantiene su hoja de ruta para consolidar una agricultura más respetuosa con el entorno, fomentar la producción ecológica y contribuir a un desarrollo rural que combine sostenibilidad ambiental y viabilidad económica para las explotaciones palmeras.