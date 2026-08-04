Lanzarote destina 200.000€ a proteger el patrimonio de particulares

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través de su Consejo de Gobierno Insular, ha aprobado de forma definitiva la primera convocatoria pública de subvenciones enfocada en respaldar a los vecinos y propietarios que conservan el patrimonio arquitectónico de las islas. La medida cuenta con un presupuesto inicial de 200.000 euros que irán destinados íntegramente al sector privado.

Con esta decisión se pone el foco en ayudar de manera directa a los contribuyentes que mantienen vivas las edificaciones históricas, protegiendo el paisaje cultural sin destinar dinero público a burocracia institucional.

APOYO DIRECTO A LOS PROPIETARIOS SIN GASTO EN ENTES PÚBLICOS

La convocatoria establece un marco de actuación donde el dinero llega a la propiedad privada y no a organismos dependientes del Estado. De la partida quedan expresamente excluidas las Administraciones Públicas, las fundaciones y las entidades de carácter civil o religioso.

Los detalles económicos y plazos de la línea de ayudas se estructuran de la siguiente manera:

Inmuebles beneficiarios: Podrán acogerse personas físicas, jurídicas privadas y comunidades de propietarios con inmuebles catalogados, declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o acreditados por Patrimonio Histórico.

Cuantía de las ayudas: Se financia hasta el 50% del coste total de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por beneficiario e inmueble (una sola subvención por solicitante).

Plazos de solicitud: Los interesados disponen de un mes desde el día siguiente a la publicación oficial del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas para registrar sus proyectos en la sede electrónica.

Plazo de ejecución: Las obras deben ser proyectos futuros o no finalizados y contarán con un periodo máximo de 18 meses para llevarse a cabo.

DEFENSA DE LA IDENTIDAD Y LA ARQUITECTURA TRADICIONAL

Estas ayudas activan las siete líneas de financiación aprobadas el pasado 8 de junio. Los fondos cubrirán desde la redacción de proyectos técnicos hasta la intervención directa en fachadas y cubiertas.

Además, se impulsará la restauración del patrimonio hidráulico tradicional, como aljibes, maretas y alcogidas, así como actuaciones en edificaciones situadas dentro de Conjuntos Históricos protegidos.

UN COMPROMISO CON LA IDENTIDAD Y EL FUTURO

El presidente del Cabildo y consejero de Patrimonio Histórico, Oswaldo Betancort, ha destacado la importancia de proteger a los propietarios que asumen la carga de conservar el patrimonio insular: "Proteger nuestro legado es proteger la identidad de Lanzarote y La Graciosa. Este nuevo marco nos permite respaldar a los propietarios que asumen la responsabilidad de conservar edificios que forman parte de nuestra historia y de nuestro paisaje cultural".

Betancort ha enfatizado asimismo que la restauración arquitectónica "constituye una inversión en identidad, memoria y futuro, pues cada intervención contribuye a preservar un legado único y a fortalecer el atractivo cultural de nuestras islas".